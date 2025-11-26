Інтерфакс-Україна
11:59 26.11.2025

Частка інвестугод в житловому будівництві на етапі котловану зросла до 15% у 2025р - дослідження

Бронювання і продаж лотів в нових комплексах сягає 25–40% вже в перші тижні офіційного запуску, а частка інвестиційних угод на етапі котловану зросла до 15%, повідомили у DIM агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з власною аналітичною базою об’єктів первинної нерухомості групи компаній DIM, у період січень-жовтень 2025 року продажі стартували в 187 нових ЖК по всій Україні - це на 10% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У Києві та області приріст майже повернувся до довоєнного періоду і становить +61-70% (37–39 нових ЖК або черг будівництва). При цьому у 2025 році забудовники масово виводять на ринок нові житлові комплекси з опцією раннього продажу  квартир на етапі котловану за мінімальними цінами та дисконтами до 25% при 100% оплаті. Це стало однією з причин, чому бронювання і продаж лотів в нових комплексах сягає 25–40% вже в перші тижні офіційного запуску.

Найпримітніша тенденція - збільшення частки інвестугод, яка на початку війни впала майже до нуля. На сьогодні частка інвестиційних угод на етапі котловану в Україні становить 10-15% залежно від регіону. Це поки у два-три рази менше, ніж у 2020-2021 роках, коли ранні угоди забезпечували до 40% продажів.

Як свідчить аналітичне дослідження DIM, попри воєнні ризики, ті з інвесторів, які заходять в проєкт на ранніх етапах, отримують найбільший фінансовий виграш: +40-60% до вартості квадратного метра від моменту інвестиції до введення новобудови в експлуатацію.

Однією з головних причин зростання цін є структурний дефіцит нової пропозиції, зменшення порівнянно з довоєнним на третину в цілому по країні кількості нових ЖК або нових черг. Попит зростає швидше, ніж девелопери відновлюють темпи будівництва.  У результаті ціни ростуть "автоматично" - на 15–25% щорічно, незалежно від інфляції чи сезонності. За прогнозами аналітиків DIM, дефіцит житла лише посилиться у 2026–2027 роках, і саме структурний дефіцит пропозиції визначатиме динаміку цін у найближчі роки.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості у Києві та області загальною площею понад 900 тис. кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

