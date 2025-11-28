Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів в Україні, вважає співвласник Standard One Олександр Овчаренко.

Останні роки фокус уваги вітчизняних інвесторів сконцентрований на ринку дохідної нерухомості, яка стрімко професіоналізується. Пропонуються різні категорії дохідної нерухомості - від житлової у Києві до резортних форматів в Карпатах та Балі. Овчаренко впевнений у перевагах столичних проєктів за моделлю build-to-rent (будинки, які створюються і керуються під довгострокову оренду).

"Standard One стала першою компанією, яка запустила повноцінний житловий проєкт дохідної нерухомості на українському ринку. Коли ми збудували перший свій обʼєкт за моделлю build-to-rent, то довели на 100%, що вона може ефективно працювати і на нашому ринку", - підкреслив він під час дискусія "Дохідна нерухомість: стратегії лідерів" на "Invest Форумі: Нерухомість", який відбувся 27 листопада в Києві.

За його словами, проєкт S1 ВДНГ продемонстрував 10% річних від оренди та 48% капіталізації під час будівництва. Цього результату, який залучає інвесторів у наступні об’єкти компанії, вдалося досягти завдяки комплексу дій. Була створена власна компанія з управління дохідною нерухомістю, онлайн-платформа для оренди, розроблені стандарти сервісу, щоб інвестори отримували прогнозований дохід, а орендарі — комфорт і безпеку.

"Наша операційна компанія S1 Property повністю знімає весь клопіт як з орендарів, так і з інвесторів. Ми розробили власні стандарти сервісу готельного типу 24/7", - каже Овчаренко.

Експерт наголосив, що якість управління — критичний компонент успішної бізнес-моделі. Саме тому Standard One інвестує в інженерію, надійні матеріали, стандартизований сервіс та безпеку, адже саме девелоперу як власнику цієї нерухомості доведеться експлуатувати будівлю та ремонтувати її у разі потреби.

Згідно своїй бізнес-моделі, Standard One працює виключно у столиці та фокусується на будівництві в найбільш привабливих для орендарів локаціях Києва: біля метро, з розвиненою інфраструктурою та рекреаційними зонами. Компанія пропонує готельний рівень сервісу, зручне управління нерухомістю, ергономічні квартири, енергонезалежність та безпеку. Це формує довгостроковий попит та високу заповнюваність. Але й загалом, попит на орендне житло в столиці не знижувався, а стабільно демонструє стійкий ріст.

"На сьогодні у нас вакантність майже нульова, маємо 99% заповнення. І наш формат не передбачає сезонності: людям потрібно жити і восени, і влітку, і взимку", - каже він.

Одним з ключових трендів ринку є REIT (Real Estate Investment Trust - інвестиційний фонд нерухомості). «Завдяки REIT ви можете інвестувати в дохідну житлову нерухомість, не викуповуючи квартиру. За 122 тисячі гривень можна отримати ту ж саму дохідність, що і власник цілої квартири. І це буде приносити стабільний прибуток. Це не гіпотеза, це підтвердження. Результати нашого S1 REIT кращі, ніж ми очікували. На момент першої виплати дивідендів це 8,4% у валюті», - повідомив Овчаренко.

Щодо планів розвитку, то наразі триває розширення мережі прибуткових будинків, в стадії реалізації - три нові проєкти. S1 Оболонь та S1 Позняки працюватимуть за стандартною моделлю build-to-rent, а S1 Термінал матиме сервісні апартаменти для потреб short-stay / mid-stay (короткострокова та середньострокова оренда). Крім того, у майбутньому компанія планує вивести на ринок REIT, в якому фонд володітиме цілим будинком.

Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт "S1 ВДНГ" та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, "S1 Нивки" та "S1 Позняки".