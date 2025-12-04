СФНУ 12 грудня проведе в Києві XII Нацфорум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави: стратегічні цілі та очікування"

У Києві 12 грудня 2025 року відбудеться XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави: стратегічні цілі та очікування", організатором форуму є Спілка фахівців з нерухомого майна України (СФНУ).

Про це в середу, 3 грудня 2025 року, на прес-конференції в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" розповіли члени оргкомітету XII Національного форуму: виконавчий директор, член правління Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин; голова комітету з маркетингу та піару, членкиня правління Спілки фахівців з нерухомого майна України Наталія Мараховська-Белаш; юристка, засновниця та директорка ріелторської компанії "Гармонія нерухомості" Тетяна Царелунга.

Форум збере провідних експертів, представників бізнесу та влади для обговорення ключових питань розвитку ринку нерухомості, його впливу на економіку країни та стратегічних напрямів реформування галузі.

"Для кожної професійної організації є головний захід. Для СФНУ — це Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави". Тут обговорюють, куди рухається економіка, як це вплине на ринок нерухомості й що робити бізнесу", - зазначив Віктор Несін.

Серед ключових завдань форуму він назвав фокус уваги до статусу професії. Адже за його словами, експертів СФНУ активно залучають до обговорення законопроєктів, які формуватимуть правила ринку нерухомості в цілому, в тому числі, які мають на меті вивести ринок оренди з тіні, але при цьому в Україні досі законодавчо не врегульована ріелторська діяльність.

"На моїй пам'яті було сім законопроектів, які розглядались, обговорювались, але так і не були прийняті. Я дуже сподіваюсь, що нарешті депутати звернуть на це увагу і буде прийнятий профільний закон або буде включена наша діяльність в якісь один із законів", - сказав Несін.

Наталія Мараховська-Белаш акцентувала увагу на інноваціях і технологіях, які суттєво змінюють професію та впливають до довіру клієнта та ефективність роботи ріелторів

"Прозорість процесів - одна з основних вимог. Клієнт хоче бачити не тільки результат, він хоче бачити сам процес, як йде шлях пошуку, продажу, оренди тощо. Технології та швидкість реакції суттєво скорочують час між запитом і дією. Коли ми робимо аналітику для клієнта, спираємось на конкретні цифри, пропонуємо 3D-тури, відеопрезентації та інші інструменти, які економлять час двом сторонам", - розповіла вона.

Також вона підкреслила, що інновації допомагають також пропонувати нові сервіси для членів СФНУ (навчальні платформи, сертифікаційні курси тощо, персональні кабінети ріелторів, комьюніті тощо).

Тетяна Царелунга зазначила, що на даний момент нерухомість стала не лише економічним ресурсом, а й питанням національної стійкості, відновлення інфраструктури, соціальної підтримки мільйонів українців, інвестиційної привабливості держави. "У воєнних умовах ринку нерухомості продовжує виконувати функцію фундаменту економіки. Саме тому важливо мати простір, де професійна спільнота може говорити чесно, держава може чути ринок, а ринок може впливати на державні рішення. Головна мета форуму - це об'єднання бізнесу та держави для створення прозорого цивілізованого ринку", - підкреслила вона.

За її словами, прозорість ринку - це не лише про етику, це про інвестиції, розвиток та довіру. "Головна стратегічна мета форуму - створити модель співпраці, коли держава формує чіткі, зрозумілі правила, бізнес дотримується і допомагає їх удосконалювати, а громадяни отримують доступні безпечні житлові рішення. 12-й Національний форум це не лише про зустріч професіоналів, це місце, де народжуються рішення, які здатні змінити правила ринку, вплинути на законодавство та підтримати громадян, які потребують житла. Наша сила у партнерстві, наша відповідальність у професійності, наш результат у прозорому ринку, який стане опорою відбудови України", - сказала Царелунга.

Як повідомили організатори, у програмі Форуму цьогоріч заплановані панельні дискусії про тенденції та прогнози на 2026 рік, обговорення законодавчих змін та державних програм, майстер-класи з цифровізації, маркетингу та етики в ріелторстві, презентація нових технологій роботи з клієнтами. Серед спікерів — народні депутати, представники державних фондів, економісти, стратеги та лідери ринку.

https://www.youtube.com/watch?v=3JXL6ddBHnk