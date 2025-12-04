Інтерфакс-Україна
Пресконференції
16:00 04.12.2025

СФНУ 12 грудня проведе в Києві XII Нацфорум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави: стратегічні цілі та очікування"

3 хв читати

У Києві 12 грудня 2025 року відбудеться XII Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави: стратегічні цілі та очікування", організатором форуму є Спілка фахівців з нерухомого майна України (СФНУ).

Про це в середу, 3 грудня 2025 року, на прес-конференції в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" розповіли члени оргкомітету XII Національного форуму: виконавчий директор, член правління Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин; голова комітету з маркетингу та піару, членкиня правління Спілки фахівців з нерухомого майна України Наталія Мараховська-Белаш; юристка, засновниця та директорка ріелторської компанії "Гармонія нерухомості" Тетяна Царелунга.

Форум збере провідних експертів, представників бізнесу та влади для обговорення ключових питань розвитку ринку нерухомості, його впливу на економіку країни та стратегічних напрямів реформування галузі.

"Для кожної професійної організації є головний захід. Для СФНУ — це Національний форум "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави". Тут обговорюють, куди рухається економіка, як це вплине на ринок нерухомості й що робити бізнесу", - зазначив Віктор Несін.

Серед ключових завдань форуму він назвав фокус уваги до статусу професії. Адже за його словами, експертів СФНУ активно залучають до обговорення законопроєктів, які формуватимуть правила ринку нерухомості в цілому, в тому числі, які мають на меті вивести ринок оренди з тіні, але при цьому в Україні досі законодавчо не врегульована ріелторська діяльність.

"На моїй пам'яті було сім законопроектів, які розглядались, обговорювались, але так і не були прийняті. Я дуже сподіваюсь, що нарешті депутати звернуть на це увагу і буде прийнятий профільний закон або буде включена наша діяльність в якісь один із законів", - сказав Несін.

Наталія Мараховська-Белаш акцентувала увагу на інноваціях і технологіях, які суттєво змінюють професію та впливають до довіру клієнта та ефективність роботи ріелторів

"Прозорість процесів - одна з основних вимог. Клієнт хоче бачити не тільки результат, він хоче бачити сам процес, як йде шлях пошуку, продажу, оренди тощо. Технології та швидкість реакції суттєво скорочують час між запитом і дією. Коли ми робимо аналітику для клієнта, спираємось на конкретні цифри, пропонуємо 3D-тури, відеопрезентації та інші інструменти, які економлять час двом сторонам", - розповіла вона.

Також вона підкреслила, що інновації допомагають також пропонувати нові сервіси для членів СФНУ (навчальні платформи, сертифікаційні курси тощо, персональні кабінети ріелторів, комьюніті тощо).

Тетяна Царелунга зазначила, що на даний момент нерухомість стала не лише економічним ресурсом, а й питанням національної стійкості, відновлення інфраструктури, соціальної підтримки мільйонів українців, інвестиційної привабливості держави. "У воєнних умовах ринку нерухомості продовжує виконувати функцію фундаменту економіки. Саме тому важливо мати простір, де професійна спільнота може говорити чесно, держава може чути ринок, а ринок може впливати на державні рішення. Головна мета форуму - це об'єднання бізнесу та держави для створення прозорого цивілізованого ринку", - підкреслила вона.

За її словами, прозорість ринку - це не лише про етику, це про інвестиції, розвиток та довіру. "Головна стратегічна мета форуму - створити модель співпраці, коли держава формує чіткі, зрозумілі правила, бізнес дотримується і допомагає їх удосконалювати, а громадяни отримують доступні безпечні житлові рішення. 12-й Національний форум це не лише про зустріч професіоналів, це місце, де народжуються рішення, які здатні змінити правила ринку, вплинути на законодавство та підтримати громадян, які потребують житла. Наша сила у партнерстві, наша відповідальність у професійності, наш результат у прозорому ринку, який стане опорою відбудови України", - сказала Царелунга.

Як повідомили організатори, у програмі Форуму цьогоріч заплановані панельні дискусії про тенденції та прогнози на 2026 рік, обговорення законодавчих змін та державних програм, майстер-класи з цифровізації, маркетингу та етики в ріелторстві, презентація нових технологій роботи з клієнтами. Серед спікерів — народні депутати, представники державних фондів, економісти, стратеги та лідери ринку.

https://www.youtube.com/watch?v=3JXL6ddBHnk

Теги: #нацфорум #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 03.12.2025
Рада змінила норми оподаткування нерухомості для ВПО та відкоригувала критерії "Клубу білого бізнесу" – Гетманцев

Рада змінила норми оподаткування нерухомості для ВПО та відкоригувала критерії "Клубу білого бізнесу" – Гетманцев

12:45 02.12.2025
Мін’юст спростовує інформацію щодо "нових правил" купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року

Мін’юст спростовує інформацію щодо "нових правил" купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року

19:11 01.12.2025
Доля угод продажів у бізнес-класі на первинному ринку столиці зросла до 20% у 2025 р

Доля угод продажів у бізнес-класі на первинному ринку столиці зросла до 20% у 2025 р

13:29 28.11.2025
Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

11:59 26.11.2025
Частка інвестугод в житловому будівництві на етапі котловану зросла до 15% у 2025р - дослідження

Частка інвестугод в житловому будівництві на етапі котловану зросла до 15% у 2025р - дослідження

17:09 04.11.2025
Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

17:35 10.10.2025
Як буде розвиватись ринок нерухомості в Україні — Олександр Овчаренко, співвласник Standard One

Як буде розвиватись ринок нерухомості в Україні — Олександр Овчаренко, співвласник Standard One

01:48 27.08.2025
Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

17:11 25.08.2025
Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

11:12 21.07.2025
Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

Новітні концепції житлової та комерційної нерухомості вдосконалюють систему цивільної оборони

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

"Шериф-Розмінування" навчає саперів працювати з роботизованими "помічниками сапера"

В Україні презентували дистанційний руйнівник для безпечного та дешевшого знищення вибухонебезпечних предметів

В Україні запустили виробництво "Помічника сапера" – першого індивідуального роботизованого комплексу для розмінування

Індекс економічної безпеки України в 2025р знизився з 35,2 до 33,4 пунктів зі 100 можливих – дослідження

Міжнародний інститут свободи представив Індекс економічної безпеки 2025: Україна залишається у "помаранчевій зоні" ризиків

Національна асоціація лобістів України закликає голову НАЗК Віктора Павлущика припинити тиск на незалежність професії лобістів

Національна асоціація лобістів України впроваджує інститут антикорупційного уповноваженого

Українське громадянське суспільство долучається до Декларації про захист гуманітарного персоналу

Мінімальні стандарти безпеки гуманітарних працівників потребують доопрацювання – Альянс УКР ОГС

МЗС запрошує юристів гуманітарних ГО долучитися до напрацювання Платформи з прогресивного розвитку МГП – радниця МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА