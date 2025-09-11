Інтерфакс-Україна
01:52 11.09.2025

Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

Директор американського ФБР Каш Патель повідомив, що підозрюваний в стрілянині, в якій загинув політичний активіст Чарлі Кірк, затриманий.

"Підозрюваний у сьогоднішньому жахливому розстрілі, який забрав життя Чарлі Кірка, тепер затриманий. Дякуємо місцевій та державній владі Юти за співпрацю з @fbi. Ми надамо оновлену інформацію, як це буде можливо", - написав він в соцмережі Х.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив про смерть госпіталізованого після стрілянини в нього американського ведучого подкастів Чарлі Кірка.

Джерело: https://x.com/FBIDirectorKash/status/1965903392934633587

Теги: #підозрюваний #кірк #фбр #сша

