13:58 01.09.2025

Нєбитов про скепсис щодо затриманого за підозрою у вбивстві Парубія: Ми зібрали достатньо доказів

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов запевняє, що затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія стало результатом послідовних дій правоохоронців, а для повідомлення 52-річному львів'янину підозри було зібрано достатньо доказів.

"Ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, це послідовні дії правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні сказати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства", - сказав Нєбитов на брифінгу у Львові в понеділок, коментуючи скептичну реакцію суспільства у сомережах щодо затримання підозрюваного.

Відповідаючи на питання, чи контактував раніше з Парубієм підозрюваний в його вбивстві, заступник голови Нацполіції сказав: "У нас немає зараз такої інформації".

