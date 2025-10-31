Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Печерський райсуд Києва підтримав позицію сторони обвинувачення та обрав колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня у справі про службову недбалість.

Труханов доєднався до судового засідання по відеозв’язку.

Сторона обвинувачення просила суд обрати Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Інших вісьмох підозрюваних у справі відправили під домашній арешт або під варту.

Раніше колишній міський голова Одеси заявив, що підозра у службовій недбалості, оголошена йому після загибелі дев’яти людей під час негоди 30 вересня, стала для нього "несподіванкою", оскільки міська рада "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу. Про це він заявив Суспільному у середу у телеграм-каналі.

Труханов назвав трагедію стихійним лихом і заявив, що міська влада не могла запобігти наслідкам, адже повідомлення від Укргідрометцентру надійшло о 19:00, коли люди вже загинули.

Він додав, що проблеми з водовідведенням "катастрофічні" і потребують мільярдів гривень для вирішення, а також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб.

Як повідомлялося раніше з посиланням на прокуратуру та поліцію, дев’ятьом фігурантам, серед яких колишній мер Одеси Труханов, його заступники та посадовці міськради, повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Серед тих, хто отримав підозри - директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом його заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України.

Повідомлялося, що поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання підозрюваних. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Судове засідання транслювалося на ютуб-каналі ТСН.