Інтерфакс-Україна

Події

16:21 04.04.2025

Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід

1 хв читати
Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід
Фото: Суспільне мовлення

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт колишньому командиру 415 батальйону 125 бригади ТрО Іллі Лапіну, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

"За результатами розгляду клопотання прокурора судом прийнято рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

Зазначається, що прокурорами Офісу генпрокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом недбалого ставлення військових службових осіб до служби та самовільного залишення поля бою під час оборони Харківщини у травні 2024 року.

Вказується, що після вивчення матеріалів провадження та даних, що характеризують підозрюваного – "колишнього командира 415 батальйону 125 бригади ТрО, враховуючи його похилий вік, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я", прокурором Офісу генпрокурора подано "клопотання про зміну запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Раніше повідомлялося, що 20 січня 2025 р. представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри колишнім командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну, командиру 125-ої бригади ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку і командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Офіцерів підозрюють у "провалі оборони на Харківщині".

Теги: #домашній_арешт #лапін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 27.03.2025
Нардеп Федина в Раді закликала припинити знущання з бойового офіцера Лапіна, якого утримують у СІЗО

Нардеп Федина в Раді закликала припинити знущання з бойового офіцера Лапіна, якого утримують у СІЗО

11:02 05.12.2024
Підлітки, які влаштували вибух біля райвідділу поліції на Київщині, - під домашнім арештом

Підлітки, які влаштували вибух біля райвідділу поліції на Київщині, - під домашнім арештом

16:43 19.09.2024
Нардепу Тищенку продовжено термін домашнього арешту з носінням браслета до 16 листопада

Нардепу Тищенку продовжено термін домашнього арешту з носінням браслета до 16 листопада

17:41 19.08.2024
Суд продовжив цілодобовий домашній арешт нардепу Тищенку

Суд продовжив цілодобовий домашній арешт нардепу Тищенку

12:16 25.07.2024
Суд узяв під цілодобовий домашній арешт в. о. начальника "Київського метрополітену" у справі про підтоплення тунелів

Суд узяв під цілодобовий домашній арешт в. о. начальника "Київського метрополітену" у справі про підтоплення тунелів

19:17 18.07.2024
Суд відправив Червінського під домашній арешт

Суд відправив Червінського під домашній арешт

15:58 09.11.2023
Суд узяв під домашній арешт нардепа Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині

Суд узяв під домашній арешт нардепа Ніколаєнка, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині

13:17 06.11.2023
Екснардепа Микитася, підозрюваного в заволодінні коштами Міноборони, взяли під домашній арешт

Екснардепа Микитася, підозрюваного в заволодінні коштами Міноборони, взяли під домашній арешт

13:58 03.08.2023
Підозрюваних в ухиленні від служби депутатів Київради взято під нічний домашній арешт

Підозрюваних в ухиленні від служби депутатів Київради взято під нічний домашній арешт

15:39 30.06.2023
Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під цілодобовим домашнім арештом

Суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під цілодобовим домашнім арештом

ВАЖЛИВЕ

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

ОСТАННЄ

Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

У Гамбурзькій мистецькій галереї відкрили український аудіогід

Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

Єрмак: Сьогодні є не дуже гарні тенденції зближення з росіянами

Конкретних дат щодо перемовин з США поки немає, але вони продовжаться, - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Медіарух закликає обміняти російського агента Молчанова на полоненого журналіста Хилюка

США віддані НАТО – Рютте

ДСНС: 23% площі України потребують обстеження саперами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА