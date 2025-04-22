Заступнику Кличка Прокопіву призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці – ЗМІ

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Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці з носінням електронного засобу контролю, повідомляє "Суспільне" у вівторок.

"Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці. Також на нього вдягнуть електронний засіб контролю", - повідомляє "Суспільне" у телеграм з посиланнями на джерела в прокуратурі.

Як повідомлялось, 17 квітня Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику мера Києва Кличка Володимиру Прокопіву, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах. Посадовця підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Як відомо, у жовтні 2024 року він вже потрапляв у корупційний скандал: у його родини знайшли багато об’єктів комерційної та житлової нерухомості сумнівного походження.