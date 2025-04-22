Інтерфакс-Україна
Події
15:53 22.04.2025

Заступнику Кличка Прокопіву призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці – ЗМІ

1 хв читати
Заступнику Кличка Прокопіву призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.v.prokopiv/photos_by

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці з носінням електронного засобу контролю, повідомляє "Суспільне" у вівторок.

"Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці. Також на нього вдягнуть електронний засіб контролю", - повідомляє "Суспільне" у телеграм з посиланнями на джерела в прокуратурі.

Як повідомлялось, 17 квітня Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику мера Києва Кличка Володимиру Прокопіву, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах. Посадовця підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Як відомо, у жовтні 2024 року він вже потрапляв у корупційний скандал: у його родини знайшли багато об’єктів комерційної та житлової нерухомості сумнівного походження.

Теги: #прокопів #кмда #домашній_арешт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 19.04.2025
Віцемер Києва Прокопів до повідомлення про підозру постійно перебував у столиці і нікуди не ховався – Кличко

Віцемер Києва Прокопів до повідомлення про підозру постійно перебував у столиці і нікуди не ховався – Кличко

12:26 17.04.2025
Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

11:51 17.04.2025
Прокопів заявляє про політичну вмотивованість звинувачень проти нього

Прокопів заявляє про політичну вмотивованість звинувачень проти нього

11:19 17.04.2025
Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

09:53 17.04.2025
Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

18:41 14.04.2025
Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

18:05 10.04.2025
Поворозник продовжить обіймати посаду першого заступника мера Києва після звільнення з посади в КМВА - КМДА

Поворозник продовжить обіймати посаду першого заступника мера Києва після звільнення з посади в КМВА - КМДА

15:39 10.04.2025
Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

09:34 10.04.2025
Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

14:06 08.04.2025
Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі відомо про 23 постраждалих від ворожого бомбового удару, серед них 4 дитини – ДСНС

Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

Окупанти завдали удару по лікарні в Херсоні, постраждали 4 осіб

В ОП підтвердили візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском

Внаслідок бомбового удару росіян по Запоріжжю загинула людина

ОСТАННЄ

На Краматорському напрямку українські воїни спалили ворожу інженерну техніку, піхоту та склади з боєприпасами

МЗС Франції: запропоноване Путіним "перемир'я" - це маркетингова операція з бомбою в руці

Єврокомісія розслідує роль TikTok в анульованих президентських виборах у Румунії

На НМТ у 2025 році зареєструвалася майже така ж кількість вступників, як і торік – заступник міністра освіти

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 - мер

Фон дер Ляєн та Кошта візьмуть участь у церемонії поховання Папи Франциска

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

ДБР викрило посадовця в/ч на незаконному оформленні бойових виплат на майже 5 млн грн

У Запоріжжі відомо про 23 постраждалих від ворожого бомбового удару, серед них 4 дитини – ДСНС

Єрмак про удари РФ по Одесі, Харкову, Запоріжжі та Сумах: Це терор заради терору, який має бути зупинено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА