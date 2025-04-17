Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

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Національна поліція та СБУ вручили підозру заступнику мера Києва Віталія Кличка Володимиру Прокопіву, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Прокопіва підозрюють в організації схем переправлення ухилянтів до Європи. Як відомо, у жовтні 2024 році він вже потрапляв у корупційний скандал: у його родини знайшли багато об’єктів комерційної та житлової нерухомості сумнівного походження.