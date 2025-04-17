Інтерфакс-Україна
Події
09:53 17.04.2025

Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

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Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела
Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.v.prokopiv/photos_by

Національна поліція та СБУ вручили підозру заступнику мера Києва Віталія Кличка Володимиру Прокопіву, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Прокопіва підозрюють в організації схем переправлення ухилянтів до Європи. Як відомо, у жовтні 2024 році він вже потрапляв у корупційний скандал: у його родини знайшли багато об’єктів комерційної та житлової нерухомості сумнівного походження.

Теги: #прокопів #підозра #ухилянти

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