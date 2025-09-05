Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що Печерський суд без доказів подовжив йому домашній арешт

Фото: http://bank.gov.ua/

Печерський районний суд міста Києва на засіданні у п'ятницю подовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для екссекретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка до 10 жовтня цього року.

"Печерський районний суд продовжив мені термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 жовтня цього року. Дивно, але слідчий Державного бюро розслідувань, який не є учасником цього провадження, завчасно знав час та дату судового розгляду. Дивно, але слідча суддя перебувала постійно в телефоні. Дивно, але жодних доказів для продовження запобіжного заходу не було", - написав Бондаренко у Facebook.

Він наголосив, що це політична справа, яка не має жодного шансу дійти до вироку, окрім виправдального.

"Дивно, але… Не дивно. Бо це Печерський районний суд міста Києва. І політична справа. Справа, яка не має жодного, ані найменшого варіанту дійти до вироку. Хіба що до виправдального. Зеленій владі дуже не подобаються опозиційні фракції, особливо у Києві", - наголосив Бондаренко.

Як повідомлялося, в липні Державне бюро розслідувань повідомило Бондаренку про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби. "Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. грн", - наголосили в Бюро.

Крім того, за інформацією відомства, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенням військовослужбовцями. "Таким чином, він фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував", - йдеться в повідомленні.

В лютому Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук ексдепутата Київради Дениса Комарницького, підозрюваного в оборудках зі столичною землею. Кличко заявив, що Київської міської державної адміністрації будуть звільнені посадовці, причетні до справи про заволодіння столичною землею.

Бондаренко розцінює дії правоохоронців як продовження політичного тиску на нього і заявляє, що підозру йому висунули за те, що він підписав лист на ім'я очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка щодо можливості виконання працівником Київради, який служить в ЗСУ, обов’язків керуючого справами.

10 березня видання Bihus.Info оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві. В ньому також фігурували низка інших посадовців, в тому числі і Бондаренко. Ткаченко виступив з вимогою негайного звільнення всіх фігурантів розслідування, а пізніше привітав відповідне рішення Кличка.

14 березня Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків у зв'язку розслідування у резонансній справі щодо земельної корупції у Києві, у якій він проходив в якості свідка. Однак пізніше понад 40 депутатів підписали вимогу до міського голови поставити на голосування на найближчому засіданні питання дострокового припинення повноважень Бондаренка у зв'язку з "плівками Комарницького" та розслідуванням НАБУ в межах справи "Чисте місто" про корупційні дії та земельні махінації в столиці.

8 квітня Київська міська рада з другого разу підтримала заяву Бондаренка про звільнення з посади.