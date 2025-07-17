Інтерфакс-Україна
Події
21:05 17.07.2025

Екскомбата Лапіна передали на поруки ветерану Масі Найєму до 14 вересня

3 хв читати
Екскомбата Лапіна передали на поруки ветерану Масі Найєму до 14 вересня
Фото: Суспільне мовлення

Печерський районний суд Києва 17 липня змінив запобіжний захід фігуранту справи про неналежну оборону Харківської області, екскомандиру 415-й окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, передавши його на поруки правозахиснику та ветерану Масі Найєму на 60 днів - до 14 вересня, повідомило "Суспільне".

Прокурор у справі просив продовжити Лапіну домашній арешт з 23:00 до 05:00, стверджуючи, що більш м’який запобіжний захід може призвести до ризиків переховування, знищення документів або тиску на свідків. Водночас на засіданні правозахисник та ветеран Найєм виявив бажання взяти екскомбата на поруки, зазначивши, що знає Лапіна по службі.

"Сам факт запобіжного заходу — принизливий для нього (Лапіна — ІФ-У). Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений, що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера", — заявив Найєм під час виступу у судовій залі.

Лапін був здивований рішенням Найєма. "Для мене це велика честь, коли такі люди за мене турбуються", — сказав Лапін. Попри заперечення прокурора, Лапіну змінили запобіжний захід на передачу на поруки. Захід триватиме впродовж 60 днів до 14 вересня.

Також ексначальнику ОТУ "Харків" генералу Юрію Галушкіну не продовжили запобіжний захід, він перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня, а 23 липня з нього мають зняти електронний браслет

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року - бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

За даними ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал Галушкін визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр Лапін своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Раніше повідомлялося, що у квітні суд змінив запобіжний захід полковнику Лапіну на домашній арешт. У повідомленні вказано, що з огляду на похилий вік колишнього командира, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я прокурор ОГП подав до Печерського районного суду Києва клопотання про зміну йому запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

 

Теги: #харків #оборона #лапін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 16.07.2025
Обшуки в квартирі матері пілота "Джуса" проводилися задля отримання доказів по справі Шабуніна - ДБР

Обшуки в квартирі матері пілота "Джуса" проводилися задля отримання доказів по справі Шабуніна - ДБР

16:39 16.07.2025
Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

Рада підтримала проєкт закону про збільшення видатків для сектору оборони в держбюджеті-2025 - Мінфін

02:25 16.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох - ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох - ОВА

23:56 15.07.2025
Двоє постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - ОВА

Двоє постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - ОВА

23:32 15.07.2025
Пожежа на цивiльному підприємстві через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - мер

Пожежа на цивiльному підприємстві через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - мер

23:17 15.07.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

18:52 15.07.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

Зеленський обговорив з прем’єром Латвії подальшу оборонну підтримку

18:08 15.07.2025
За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

За передачу даних про розташування ЗСУ у передмісті Харкова місцевий мешканець проведе 15 років у вʼязниці

14:37 14.07.2025
Через удар ворожого БпЛА по Харкову пошкоджено зупинку громадського транспорту, без постраждалих

Через удар ворожого БпЛА по Харкову пошкоджено зупинку громадського транспорту, без постраждалих

14:07 14.07.2025
У Харкові пролунав вибух, інформація про наслідки перевіряється - мер

У Харкові пролунав вибух, інформація про наслідки перевіряється - мер

ВАЖЛИВЕ

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

ОСТАННЄ

Сибіга засудив відмову Угорщини допустити трьох українських військових на її територію

У "Резерв+" скоро будуть доступні два нових види відстрочок – Черногоренко

Чекаємо від Міненерго системної роботи з ВДЕ та посередництва з іншими органами

Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний мешканець Херсона - ОВА

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА