Екскомбата Лапіна передали на поруки ветерану Масі Найєму до 14 вересня

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Печерський районний суд Києва 17 липня змінив запобіжний захід фігуранту справи про неналежну оборону Харківської області, екскомандиру 415-й окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну, передавши його на поруки правозахиснику та ветерану Масі Найєму на 60 днів - до 14 вересня, повідомило "Суспільне".

Прокурор у справі просив продовжити Лапіну домашній арешт з 23:00 до 05:00, стверджуючи, що більш м’який запобіжний захід може призвести до ризиків переховування, знищення документів або тиску на свідків. Водночас на засіданні правозахисник та ветеран Найєм виявив бажання взяти екскомбата на поруки, зазначивши, що знає Лапіна по службі.

"Сам факт запобіжного заходу — принизливий для нього (Лапіна — ІФ-У). Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений, що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера", — заявив Найєм під час виступу у судовій залі.

Лапін був здивований рішенням Найєма. "Для мене це велика честь, коли такі люди за мене турбуються", — сказав Лапін. Попри заперечення прокурора, Лапіну змінили запобіжний захід на передачу на поруки. Захід триватиме впродовж 60 днів до 14 вересня.

Також ексначальнику ОТУ "Харків" генералу Юрію Галушкіну не продовжили запобіжний захід, він перебуватиме під домашнім арештом до 22 липня, а 23 липня з нього мають зняти електронний браслет

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України 20 січня затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року - бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

За даними ДБР, слідством встановлено, що бригадний генерал Галушкін визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр Лапін своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське.

Як зазначають у ДБР, під час відбиття наступу противника офіцер не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Раніше повідомлялося, що у квітні суд змінив запобіжний захід полковнику Лапіну на домашній арешт. У повідомленні вказано, що з огляду на похилий вік колишнього командира, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я прокурор ОГП подав до Печерського районного суду Києва клопотання про зміну йому запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.