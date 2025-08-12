Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.prokopiv.52

Заступник мера Києва Володимир Прокопів був звільнений з-під цілодобового домашнього арешту за рішенням суду. Про це Прокопів повідомив в соцмережі Facebook.

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів", - написав Прокопів у вівторок.

Він додав, що його метою лишається зняття усіх підозр та звинувачень.

Як повідомлялось, 17 квітня Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику мера Києва Кличка Володимиру Прокопіву, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах. Посадовця підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Як відомо, у жовтні 2024 року він вже потрапляв у корупційний скандал: у його родини знайшли багато об’єктів комерційної та житлової нерухомості сумнівного походження.

22 квітня суд обрав Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці з носінням електронного засобу контролю.