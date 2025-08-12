Інтерфакс-Україна
Події
14:21 12.08.2025

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

1 хв читати
Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту
Фото: https://www.facebook.com/volodymyr.prokopiv.52

Заступник мера Києва Володимир Прокопів був звільнений з-під цілодобового домашнього арешту за рішенням суду. Про це Прокопів повідомив в соцмережі Facebook.

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів", - написав Прокопів у вівторок.

Він додав, що його метою лишається зняття усіх підозр та звинувачень.

Як повідомлялось, 17 квітня Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику мера Києва Кличка Володимиру Прокопіву, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах. Посадовця підозрюють в організації схеми переправлення військовозобов'язаних через держкордон. Як відомо, у жовтні 2024 року він вже потрапляв у корупційний скандал: у його родини знайшли багато об’єктів комерційної та житлової нерухомості сумнівного походження.

22 квітня суд обрав Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці з носінням електронного засобу контролю.

Теги: #прокопів #суд #звільнення #домашній_арешт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 12.08.2025
Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

15:33 11.08.2025
Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

11:03 10.08.2025
Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

19:38 08.08.2025
Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

15:24 08.08.2025
САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

18:34 07.08.2025
Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

16:27 07.08.2025
Чернишов: Заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство

Чернишов: Заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство

08:31 03.08.2025
Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

13:35 30.07.2025
Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

12:36 30.07.2025
Кабмін звільнив голову АРМА Думу

Кабмін звільнив голову АРМА Думу

ВАЖЛИВЕ

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Польща депортує 63 особи, в тому числі 57 українців, через заворушення на концерті у Варшаві – Туск

DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Рада адвокатів України обрала трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Матернова вітає призначення нового члена ВККС: Україна продовжує судову реформу

Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання

На покровський напрямок виділені додаткові сили для знищення диверсійних груп противника – речник Генштабу ЗСУ

Україна та Мексика підписали меморандум щодо наукової співпраці в Антарктиці – НАНЦ

Комітет з питань фінансів рекомендує Раді відкликати Дубінського з посади заступника голови фінкомітету - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА