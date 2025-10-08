Інтерфакс-Україна
Економіка
16:25 08.10.2025

Україна за 9 міс.-2025 збільшила імпорт товарів на 17%, експорт скоротився на 3,1% - ДМС

Імпорт товарів з України в січні-вересні 2025 року в грошовому еквіваленті склав $60,1 млрд, що на 17,4% вище показника за аналогічний період 2024 року, експорт зменшився на 3,1% - до $29,5 млрд, повідомляє Державна митна служба (ДМС).

"При цьому оподаткований імпорт склав $45,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2025 року становило $0,52/кг", - зазначається в иелеграм-каналі відомства в середу.

Традиційно найбільше імпортували товари до України Китай – на $13,3 млрд, Польща - $5,7 млрд, Німеччина - $4,8 млрд.

Найбільше українські товари експортувалися до Польщі - на $3,7 млрд, Туреччини - $2,1 млрд, Німеччини - на $1,8 млрд.

У загальному обсязі ввезених в країну у січні-вересні 2025 року товарів 69% серед категорій склали машини, устаткування та транспорт - $23,8 млрд (при митному оформленні до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості - $9,4 млрд (до бюджету сплачено 72,9 млрд грн, або 14% надходжень), паливно-енергетичні - $7,6 млрд (сплачено 146,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів).

За данимиДМС, до трійки найбільш експортованих укоаїнських товарів увійшли продовольчі - $16,2 млрд, метали та вироби з них - $3,4 млрд, а також машини, устаткування і транспорт - $2,8 млрд

"За 9 міс.-2025 при митному оформленні експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн", - резюмували в службі.

