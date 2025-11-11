Інтерфакс-Україна
Події
15:27 11.11.2025

"Прометей" придбав 35 електромобілів і впровадить ШІ для перевезень

1 хв читати
"Прометей" придбав 35 електромобілів і впровадить ШІ для перевезень
Фото: https://www.facebook.com

Група компаній "Прометей" придбала 35 електромобілів BYD, їх доставили з Китаю до одеського порту і передають працівникам агрокомпанії, повідомила пресслужба в Facebook.

"Це лише перший крок до технологічного майбутнього компанії. Всі машини Prometey тепер виключно електричні. Далі – більше: наступний етап – придбання електричних вантажівок", – розповів власник агрохолдингу Рафаель Гороян.

У ГК "Прометей" додали, що активно впроваджують ШІ в бізнес, зокрема, розглядають можливість використання безпілотних вантажівок.

На елеваторах планують повністю автоматизувати систему охорони: встановити розумні камери, впровадити у роботу дрони (після закінчення війни) та роботів-собак. У агрохолдингу підрахували, що завдяки автоматизації та роботизації з раніше 30-60 працівників на одному елеваторів нині працюють 3-12.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, очищення, сушіння та логістики сільгоспкультур. До російської агресії володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, 2019 року – $30,5 млн.

"Прометей" у 2023 році повідомив про намір наростити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі – до 100 тис. га.

Теги: #прометей #електромобілі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 03.10.2025
Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

17:38 16.09.2025
Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

12:19 08.09.2025
"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

11:06 08.07.2025
Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

14:02 24.06.2025
Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів на період воєнного стану та на рік після

Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів на період воєнного стану та на рік після

12:31 10.06.2025
Попит на вживані електромобілі в Україні у травні зріс на 40%

Попит на вживані електромобілі в Україні у травні зріс на 40%

04:31 11.04.2025
ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

10:04 08.04.2025
Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних

Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних

10:00 04.03.2025
"Укрнафта" встановила 22 зарядні станції для електромобілів

"Укрнафта" встановила 22 зарядні станції для електромобілів

16:14 28.01.2025
Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі

Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі

ВАЖЛИВЕ

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

Сили безпілотних систем мають збільшити спроможності в Херсоні - Зеленський

НАБУ: Антикорупційні органи встановили керівника корупційної схеми у сфері енергетики – Карлсона

ОСТАННЄ

Фігурант справи "Мідас" Пушкар перебуває у Варшаві у відрядженні – джерела

САП: 44 млн грн за угодами про визнання винуватості перераховано у фонд Стерненка для закупівлі FPV-дронів

ЦПД спростувало російський фейк про українських військових, які нібито зізналися що отримували накази "розстрілювати цивільних"

На Запоріжжі для збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля декількох н.п. - Волошин

Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в Росії

Заступник міністра фінансів анонсував купівлю двоповерхових вагонів

Під час розслідування корупційної справи у енергетиці фіксувалися імена чотирьох міністрів різних періодів – детектив НАБУ

Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр

У Запоріжжі викрили угрупування, яке налагодило переправку ухилянтів за кордон та сприяло дезертирству військових – ДБР

Затримано 5 осіб у справі "Мідас", 7 отримали повідомлення про підозру - НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА