"Прометей" придбав 35 електромобілів і впровадить ШІ для перевезень

Фото: https://www.facebook.com

Група компаній "Прометей" придбала 35 електромобілів BYD, їх доставили з Китаю до одеського порту і передають працівникам агрокомпанії, повідомила пресслужба в Facebook.

"Це лише перший крок до технологічного майбутнього компанії. Всі машини Prometey тепер виключно електричні. Далі – більше: наступний етап – придбання електричних вантажівок", – розповів власник агрохолдингу Рафаель Гороян.

У ГК "Прометей" додали, що активно впроваджують ШІ в бізнес, зокрема, розглядають можливість використання безпілотних вантажівок.

На елеваторах планують повністю автоматизувати систему охорони: встановити розумні камери, впровадити у роботу дрони (після закінчення війни) та роботів-собак. У агрохолдингу підрахували, що завдяки автоматизації та роботизації з раніше 30-60 працівників на одному елеваторів нині працюють 3-12.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, очищення, сушіння та логістики сільгоспкультур. До російської агресії володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, 2019 року – $30,5 млн.

"Прометей" у 2023 році повідомив про намір наростити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі – до 100 тис. га.