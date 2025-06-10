Попит на вживані електромобілі в Україні у травні зріс на 40%

Реалізація в Україні вживаних електромобілів у травні зросла на 40% порівняно з тим самим місяцем 2024 року – до понад 4,7 тис. од., повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Цей обсяг фактично дорівнює показнику квітня поточного року.

Середній вік таких авто становив п'ять років.

Лідерську десятку вживаних електромобілів на ринку у травні сформували Tesla Model Y - 544 од.; Nissan Leaf - 515 од.; Tesla Model 3 - 467 од.; KIA Niro EV - 322 од.; Hyundai Kona Electric - 265 од.; Chevrolet Bolt - 218 од.; Volkswagen e-Golf - 211 од.; Renault Zoe - 204 од.; Tesla Model S - 180 од. та Audi E-Tron Sportback - 131 од.

За даними асоціації, у січні-травні українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як повідомлялось, у травні попит на нові електрокари зріс на 93% порівняно з тим самим місяцем 2024 року – до 1257 од., що також на 35% більше, ніж у квітні поточного року, а за січень-травень їх реєстрації збільшились на 5% до аналогічного періоду торік – до понад 4,2 тис. од.

Торік, за даними "УкрАвтопрому", реєстрації електромобілів (нових і уживаних) зросли на 38% порівняно з 2023 роком - до 51,7 тис. од., зокрема легкових на 37% - до 50,458 тис., комерційних на 64% - до 1,264 тис., також зареєстровано два електробуси. Частка нових складала 20%.