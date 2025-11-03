Президент асоціації "Укравтопром" Резнік помер на 76-му році життя

Багаторічний президент асоціації українських автовиробників "Укравтопром" Михайло Резнік помер 1 листопада на 76-му році життя, повідомила асоціація.

"Михайло Борисович був видатним дипломатом, Надзвичайним та повноважним послом України, академіком Міжнародної академії стандартизації, академіком Транспортної академії України", - йдеться в некролозі.

Асоціація зазначає, що Резнік очолював "Укравтопром" з 2007 року. Він у 1972 році закінчив технологічний факультет КТЕІ, а в подальшому отримував знання в Академії керівних кадрів та спецкурсі Бізнес-школи Стенфордського університету. Працював у системі Міністерства торгівлі України на керівних посадах, був заступником міністра зовнішньоекономічних зв’язків України, керівником торговельно-економічної місії при посольстві України в США.

"Сумлінна праця цієї видатної людини як керівника галузевої асоціації мала великий вплив на розвиток автомобілебудування в Україні та відмічена нагородами Кабінету міністрів України та Верховної Ради. Колектив асоціації висловлює глибокі співчуття родині, близьким та друзям Михайла Борисовича", - йдеться у повідомленні.