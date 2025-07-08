Інтерфакс-Україна
Економіка
11:06 08.07.2025

Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

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Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

Українці в січні-червні поточного року придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% в аналогічному періоді торік.

Зокрема продажі легкових електрокарів зросли на 28% - до 30,76 тис. од., комерційних  у 2,1 раза - до 987 од., також продано три електробуси (торік – один).

Лідерську п'ятірку нових електромобілів на ринку у першому півріччі сформували BYD Song Plus - 967 од., Volkswagen ID.Unyx - 830 од., Honda eNS1 - 441 од., Zeekr 7X – 402 од. та Zeekr 001 - 366 од.

До першої п’ятірки вперше зареєстрованих вживаних електромобілів увійшли Tesla Model Y – 2,968 тис. од., Nissan Leaf – 2,853 тис. од., Tesla Model 3 – 2,670 тис. од., KIA Niro EV – 1,664 тис. од. та Hyundai Kona – 1,496 тис.од.

Як повідомлялося, торік, за даними "УкрАвтопрому", реєстрації електромобілів (нових і уживаних) зросли на 38% порівняно з 2023 роком - до 51,7 тис. од., зокрема легкових - на 37%, до 50,458 тис., комерційних - на 64%, до 1,264 тис., також було зареєстровано два електробуси. Частка нових електромобілів у цих даних становила 20%.

Своєю черго. Інститут досліджень авторинку на своєму сайті зазначає, що в червні поточного року сумарний обсяг сегмента електромобілів (імпортовані вживані, нові, внутрішній ринок) склав майже 9 тис., що на 2,3% менше, ніж у травні поточного року, але на 43,4% більше відносно торішніх показників червня.

"Попри загальне уповільнення темпів торгів на українському авторинку, сегмент електромобілів має всі шанси зберегти позитивну динаміку. На думку аналітиків Інституту, зростання продовжиться й цьогоріч, передусім через те, що з 2026 року в Україні повертається ПДВ на розмитнення електроавто", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що це неминуче спричинить підвищення їхньої вартості щонайменше на 20-30%, водночас звузиться вибір. Також свого додають ціни на пальне, які стрімко піднялися відразу на кілька гривень за літр, що дає переваги саме електротранспорту.

За даними експертів інституту, у червні частка підсегменту вживаних імпортованих електромобілів становила 53,3% (4,792 тис. од.), нових – 16,2% (1,458 тис.), внутрішніх перепродажів – 30,4% (2,735 тис.).

"Станом на кінець червня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 171,1 тис. од. Найбільше у ньому легковиків — 166,4 тис., вантажівок 3,6 тис., також є 8 електробусів  та понад 1 тис. різної мототехніки", - йдеться в повідомленні.

Джерела: https://t.me/ukrautoprom/5662

 

Теги: #укравтопром #електромобілі

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