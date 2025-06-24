Інтерфакс-Україна
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14:02 24.06.2025

Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів - законопроєкт

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Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів - законопроєкт

Народні депутати пропонують Верховній Раді продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів.

Відповідний законопроєкт № 13351-1 про внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, зареєстровано у Верховній Раді 23 червня, повідомляє сайт парламенту.

"У сучасних умовах ми маємо підтримувати громадян, які обирають сучасний, екологічний і економічно вигідний транспорт. Електромобіль — це не розкіш, а практичний інструмент енергетичної незалежності та зменшення викидів", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" ініціатор та один з авторів законопроєкту, заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко (фракція "Слуга народу").

За його словами, законопроєкт передбачає продовження дії податкових пільг на ввезення електромобілів в Україну на період воєнного стану та один рік після його завершення.

Крейденко уточнив, що пільговий режим, зокрема, включає звільнення від ПДВ, ввізного мита та зниженого акцизу.

Народний депутат підкреслив, що ініціатива спрямована на збереження доступності електротранспорту для громадян, підтримку малого бізнесу, розвиток інфраструктури та виконання екологічних зобов’язань України.

Він також звернув увагу, що законопроєкт враховує потреби бізнесу, який уже інвестував у зарядну інфраструктуру, сервісні центри та логістику.

На думку Крейденка, різке скасування пільг може призвести до втрати інвестицій, зниження доступності електромобілів і повернення попиту на авто з двигуном внутрішнього згоряння.

За його словами продовження пільг — це не лише економічне рішення, а стратегічна позиція держави.

"Ми маємо забезпечити передбачуваність державної політики. Продовження пільг на період воєнного стану та рік після — це сигнал для ринку, що держава підтримує сталий розвиток і не залишає громадян наодинці з викликами", — підкреслив народний депутат.

Теги: #верховна_рада #електромобілі

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