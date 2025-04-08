Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних

Первинні реєстрації в Україні електромобілів (нових і уживаних) у березні 2025 року зросли на 6% порівняно з лютим 2024 року - до 4,68 тис. од., повідомив "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.

Порівняно з лютим поточного року, коли було зареєстровано 4,42 тис. електрокарів, попит на них виріс на 4%.

Основну кількість зареєстрованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 4,532 тис. од., з яких 647 од. були новими (на 28% менше, ніж в березні-2024), а 3,885 тис. – уживаними (на 13% більше).

Серед 148 комерційних електромобілів новими були сім авто (у березні-2024 з 78 од. новими були п'ять автівок).

Лідерську п'ятірку нових електромобілів на ринку в березні сформували BYD Song Plus EV - 100 од.; Volkswagen ID.Unyx - 96 од.; Zeekr 001 - 69 од.; Zeekr 7X - 59 од. та Audi Q4 e-tron - 45 од.

До першої п’ятірки вперше зареєстрованих вживаних електромобілів увійшли Tesla Model Y - 448 од.; Nissan Leaf - 445 од.; Tesla Model 3 - 410 од.; Hyundai Kona - 273 од. та KIA Niro EV - 270 од.

Всього у січні-березні першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у першому кварталі 2024 року, з них нових – 1,978 тис од. (-26%) та 10,827 тис. вживаних (+18%).

Торік, за даними "УкрАвтопрому", реєстрації електромобілів (нових і уживаних) зросли на 38% порівняно з 2023 роком - до 51,7 тис. од., зокрема легкових на 37% - до 50,458 тис., комерційних на 64% - до 1,264 тис., також зареєстровано два електробуси. Частка нових складала 20%.