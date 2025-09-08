"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

АТ "Укрнафта" та оператор мережі зарядних станцій "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів на АЗК Ukrnafta в Хмельницькому за адресою вул.Симона Петлюри, 54/7.

Як повідомила "Укрнафта" в Facebook у понеділок. нова швидкісна станція потужністю 120 кВт підтримує всі популярні конектори: GB/T, CCS 2 та Type 2 Plug.

"Надалі плануємо розширювати географію зарядних станцій", - заявила компанія.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.

"TOKA" – перша національна мережа публічно-доступних зарядних станцій для електромобілів, нараховує понад 200 публічних електрозарядних комлексів (ЕЗК) з потужністю зарядки до 340 електромобілів одночасно. ЕЗК мережі встановлено в Києві, Одесі та в інших обласних центрах України.