ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

Європейський Союз та Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість тарифів, які ЄС ввів на електрокари торік, передає агентство Reuters.

Переговори щодо цін на електромобілі вже розпочалися. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович протягом останніх 24 годин провів розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Під час неї сторони погодилися розглянути запровадження мінімальних цін, зазначив речник Єврокомісії.

У заяві міністерства торгівлі Китаю йдеться, що переговори мають розпочатися "негайно".

Раніше Шефчович зазначав, що будь-які мінімальні ціни мають бути такими ж ефективними та підконтрольними, як і тарифи ЄС.

Зазначається, що ЄС підвищив тарифи на електромобілі китайського виробництва до 45,3% у жовтні минулого року. Водночас Брюссель і Пекін почали обговорювати можливість скасування цих тарифів у разі зобов’язань щодо мінімальних цін на імпортовані автомобілі.

Поточні ставки європейських тарифів складають:

17% для BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC.

Усе це на додачу до стандартного імпортного мита ЄС на авто в розмірі 10%.

Однак Єврокомісія вже заявила, що готова продовжити переговори з Китаєм щодо альтернативи тарифам.

Reuters додає, що переговори про потенційний компроміс у тарифах між Європою та КНР відбуваються на тлі того, що президент США Дональд Трамп почав нову торгівельну війну з низкою найближчих партнерів Америки, зокрема з ЄС і Китаєм.

Джерело: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-china-start-talks-lifting-eu-tariffs-chinese-electric-vehicles-handelsblatt-2025-04-10/