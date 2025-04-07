Ринок нових комерційних авто в Україні в березні скоротився на 6%

Реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) у березні 2025 року скоротились на 6% порівняно з тим самим місяцем 2024 року - до 996 од., повідомляє "УкрАвтопром" у телеграм-каналі.

Водночас у порівнянні з лютим-2025 попит на такі авто зріс на 18%.

Згідно з повідомленням, лідером місяця стала марка MAN з реєстрацією 170 од., тоді як в березні-2024 вона займала другу сходинку рейтингу, а в лютому-2025 - третю (відповідно 78 од. та 84 од.), на друге місце опустилась Renault - 134 од. (у березні-2024 – 370 од.), третім став Iveco - 88 од., який роком раніше займав 13-ту сходинку з 24 машинами.

До п'ятірки лідерів також увійшли Ford - 83 од. (у березні-2024 – 36 од.) та Peugeot - 68 од. (64 од.).

Загалом за січень-березень 2025 року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнило 2,813 тис. нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як повідомлялось, у березні-2024 ринок нових комерційних авто зріс на 31,2% порівняно з лютим-2023 - до 1056 од.

За 2024 рік, згідно з даними "УкрАвтопрому", в Україні було зареєстровано 12,9 тис. нових комерційних авто – на 14% більше, ніж роком раніше.