16:27 25.09.2025

Київська влада має намір проводити інформаційно-комунікативні заходи з власниками гучних авто і мотоциклів

Влада міста Києва оголошує про намір проводити інформаційно-комунікативні заходи із власниками гучних транспортних засобів, спрямовані на заохочення зменшення користування ними в столиці.

“Неодноразові звернення до Головного управління Національної поліції у місті Києві та Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції засвідчили відсутність у правоохоронних органів дієвого механізму притягнення до відповідальності за відповідні правопорушення до ухвалення Верховною Радою України необхідних законодавчих змін”, - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Водночас, у мерії заявили, що зважаючи на те, що одним з пріоритетів міської влади є забезпечення комфортних умов життєдіяльності мешканців та гостей столиці, а також попри законодавчі обмеження повноважень органу місцевого самоврядування у відповідній сфері, Департаментом суспільних комунікацій міста Києва та Департаментом транспортної інфраструктури міста Києва вживатимуться інформаційно-комунікативні заходи, спрямовані на заохочення власників до зменшення використання у місті Києві транспортних засобів, технічні особливості яких потенційно можуть мати негативний вплив на психоемоційний стан мешканців.

Як повідомлялося, в жовтні 2024 року петиція на сайті Київської міської ради з закликом посилити контроль за дотриманням рівня шуму від транспортних засобів на дорогах столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тоді Київська влада підтримала дану петицію, зазначивши, що рішенням Київської міської ради від 23 червня 2022 року  “Про обмеження в русі деяких транспортних засобів на території міста Києва”, рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямоток” та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, визнано такими, що порушують права та законні інтереси мешканців міста Києва, мають негативний вплив на їхній психоемоційний стан та потребує заборони у Києві. Згідно з документом передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

24 червня 2025 року чергова петиція на сайті Київради із закликом обмежити гучність вихлопних систем транспортних засобів у столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь у Київській владі поскаржилися, що у правоохоронних органів відсутній дієвий механізм притягнення до відповідальності за пересування на автомобілях, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямострум” та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

22 серпня керівник Національної поліції України Іван Вигівський в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” заявив, що необхідно вводити адміністративну відповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами.

3 вересня чергова петиція на сайті Київради із закликом заборонити їздити по столиці мотоциклам і автомобілям з гучними двигунами набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

