Міноборони Ізраїлю заборонило використання автомобілів виробництва низки фірм КНР через підозри у шпигунстві

Міністерство оборони Ізраїлю заборонило деякі моделі автомобілів виробництва КНР на своїх "найбільш чутливих" військових базах, побоюючись шпигунських технологій, повідомляє в понеділок газета Le Figaro.

Ізраїль, пише видання, ввів заборону на придбання китайських електромобілів BYD вищими офіцерами, а також виключив ці моделі з держзакупівель. Одночасно ще ряд китайських марок були заборонені на "чутливих військових базах".

Причина, яку назвало Міноборони, - побоювання, що ці автомобілі можуть служити "платформами для збору інформації на користь Пекіна".

Як зазначає газета з посиланням на колишнього керівника кібербезпеки ізраїльської служби внутрішньої розвідки "Шин-Бет", в цих побоюваннях немає нічого теоретичного: сучасні автомобілі оснащені численними датчиками - аудіо, відео, геолокація, біометрія - і бортовими модулями зв'язку, здатними передавати всю цю інформацію на закордонні сервери.

Тобто в Міноборони Ізраїлю допускають, що китайський автотранспорт може діяти як "мобільні платформи розвідки", здатні збирати і передавати інформацію про водіїв і пасажирів, їх переміщення, їх оточення, потенційно розкриваючи конфіденційну інформацію про місцезнаходження, звички і т.д. високопоставлених ізраїльських військових.