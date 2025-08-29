Затримано двох школярів і безробітного, які на замовлення ворога підпалювали авто військових на Київщині

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще трьох поплічників РФ, які вчиняли замовні підпали на Київщині, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п'ятницю українська спецслужба зазначає, що фігурантів завербували, коли ті шукали "легких заробітків".

"Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для "звіту" перед кураторами з рф. Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями фсб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як інформує СБУ, в Києві "по гарячих слідах" викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.

"Задокументовано, як неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили", - уточнюється в повідомленні.

Також, за інформацією відомства, в Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.

Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою.