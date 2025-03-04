Економіка

10:00 04.03.2025

"Укрнафта" встановила 22 зарядні станції для електромобілів

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"Укрнафта" встановила 22 зарядні станції для електромобілів

ПАТ "Укрнафта" розвиває напрямок електромобільності: на 22 автозаправних комплексах мережі вже працюють зарядні станції.

"Це сучасне потужне обладнання, що дозволяє швидко заряджати кілька електромобілів одночасно: устаткування має по чотири порти та різні типи зарядок", - повідомляється у пресрелізі компанії.

Операторами станцій виступають українські провайдери послуг, додали в "Укрнафті".

Вартість зарядки складає 18 грн/кВт*год.

Адреси та деталі білінгу можна дізнатися в мобільному застосунку UKRNAFTA.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #електромобілі #азс #укрнафта

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