"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної кредиторської заборгованості перед генеральними підрядними організаціями, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Створення механізму врегулювання боргових зобов’язань є необхідним кроком для фінансового оздоровлення компанії. Такий механізм унеможливить спрямування коштів на погашення поточних боргових зобов’язань і забезпечить їх використання на відновлення будівельних робіт на об’єктах", – цитується у пресрелізі в.о. голови правління "Київміськбуду" Світлана Самсонова.

Зазначається, що генеральні підрядники підтвердили готовність відновити будівництво об’єктів та до діалогу щодо реструктуризації боргових зобов’язань.

Голова наглядової ради "Київміськбуду" Владислав Андронов нагадав, що залучені від додаткової емісії акцій ПрАТ "ХК "Київміськбуд" кошти мають бути використані для відновлення основної діяльності компанії та спрямовані на будівництво житлових комплексів.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва становить перевищує 548 тис. кв. м.

Київська міська рада у жовтні 2024 року підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Розміщення акцій триватиме з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).