Інтерфакс-Україна
Економіка
15:34 09.10.2025

"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

2 хв читати
"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної кредиторської заборгованості перед генеральними підрядними організаціями, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Створення механізму врегулювання боргових зобов’язань є необхідним кроком для фінансового оздоровлення компанії. Такий механізм унеможливить спрямування коштів на погашення поточних боргових зобов’язань і забезпечить їх використання на відновлення будівельних робіт на об’єктах", – цитується у пресрелізі в.о. голови правління "Київміськбуду" Світлана Самсонова.

Зазначається, що генеральні підрядники підтвердили готовність відновити будівництво об’єктів та до діалогу щодо реструктуризації боргових зобов’язань.

Голова наглядової ради "Київміськбуду" Владислав Андронов нагадав, що залучені від додаткової емісії акцій ПрАТ "ХК "Київміськбуд" кошти мають бути використані для відновлення основної діяльності компанії та спрямовані на будівництво житлових комплексів.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва становить перевищує 548 тис. кв. м.

Київська міська рада у жовтні 2024 року підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Розміщення акцій триватиме з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

Теги: #реструктуризація #київміськбуд #борги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 06.09.2025
"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

05:55 19.08.2025
"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

03:29 19.08.2025
З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

10:56 08.08.2025
"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

15:41 24.07.2025
Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

18:57 04.07.2025
"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

09:15 03.07.2025
ІМК у 2025 р. скоротить фінансовий борг до $20 млн і почне виплачувати дивіденди акціонерам

ІМК у 2025 р. скоротить фінансовий борг до $20 млн і почне виплачувати дивіденди акціонерам

17:35 13.06.2025
"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

18:12 12.06.2025
"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

19:12 30.05.2025
Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

ВАЖЛИВЕ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

ОСТАННЄ

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

"Нафтогаз" залучив 3 млрд грн кредиту Ощадбанку на закупівлю імпортного газу

Нова цифрова система електронних дозволів для міжнародних вантажоперевізників запрацює з 1 листопада

Перспективним напрямком розвитку міжнародних готельних мереж є обласні міста - думка

Менше 10% українських готелів мають офіційний статус зірковості

Україна за 9 міс. наростила вивезення брухту на 54,1%, у валюті майже наполовину

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Мінекономіки обговорило з ЄБРР можливий продаж міноритарних часток у держкомпаніях

"Нова пошта" довела кількість поштоматів до 30,6 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА