"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників через системну несплату й накопичення рекордних боргів за опалення та гарячу воду.

"Київтеплоенерго змушене застосовувати суворі методи впливу на боржників, які нехтують своїми зобов’язаннями споживачів, не розраховуються за надані їм послуги та ігнорують варіанти мирного врегулювання ситуації", - сказала начальниця управління правового забезпечення продажу структурного підрозділу "Енергозбут" "Київтеплоенерго" Інна Кучук на брифінгу у пресцентрі "Київінформ" у понеділок.

За її словами, закон передбачає, що позиватися підприємство може як до власника квартири, так і до людини, яка зареєстрована в цьому помешканні. Стягнення заборгованості відбуватиметься в примусовому порядку.

"Це жорсткий, утім єдиний дієвий метод взаємодії з такими порушниками. До суми основної заборгованості обов’язково нараховують ще штрафну санкцію – пеню 0,01% від суми боргу. Крім цього, на суму боргу нараховують 3% річних та індекс інфляції. Судовий збір і всі судові витрати також будуть покладені на боржника", – зазначила Кучук.

При цьому якщо стягнення заборгованості за рішенням суду здійснюватиметься через органи виконавчої служби, то до вказаних вище нарахувань буде додано 10% від суми виконавчого збору. Як наслідок, споживач примусово погашатиме не тільки борг, а й ще 25% від суми боргу у вигляді санкцій та витрат, пов’язаних із судовим процесом.

Представниця "КТЕ" також розповіла, як відбувається виклик до суду.

"Інформація щодо наявності позову стає відомою боржнику в кілька способів. Або боржник отримує "Укрпоштою" на адресу своєї реєстрації письмову копію позовної заяви, або інформація про відкриття провадження з’являється в додатку "Дія" чи в системі електронного суду, де може взяти участь у засіданні онлайн", - пояснила вона.

Кучук доповнила, що законодавство надає низку варіантів участі в судовому розгляді навіть для тих, хто перебуває за кордоном.

В "КТЕ" навели приклади боржників, які виплатили борг за рішенням суду чи через виконавчу службу.

Зокрема, власник квартири на вул. Михайлівській, 18-А, що в Шевченківському районі, за 2018–2021 роки заборгував "Київтеплоенерго" 143 тис. грн. Суд зобов’язав сплатити борг, утім рішення було проігнороване. В результаті виконавча служба наклала арешт на майно та рахунки клієнта і борг було стягнуто у примусовому порядку. Враховуючи всі витрати, боржник переплатив на 25% (36 тис. грн) більше.

В "КТЕ" наголосили, що реструктуризація боргу допоможе уникнути звернення до суду та штрафних санкцій.

"Цей механізм – оптимальний варіант для тих, хто не може сплатити всю суму боргу одноразово. Договір реструктуризації можна укласти в будь-якому сервісному центрі або дистанційно в Центрі комунального сервісу. Підписати договір можна за допомогою цифрового підпису", - проінформували в компанії.

Як повідомлялося, з часу завершення попереднього опалювального сезону борг киян за опалення та гаряче водопостачання зменшився лише на 7% і наразі становить 6,5 млрд грн, з яких безпосередньо за опалення – 3,7 млрд грн. При цьому близько 150 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" є системними боржниками.

Джерело: https://t.me/kyivteploenergo/2136