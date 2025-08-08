"Укрзалізниця" залучає міжнародного юридичного радника для реструктуризації зовнішнього боргу

АО "Укрзалізниця" ("УЗ") оголошує тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводження компанії в надскладному процесі реструктуризації зовнішнього боргу, який перевищує $1 млрд та відповідає сумі близько 15% активів компанії, йдеться у повідомленні компанії у Facebook у п’ятницю.

"Йдеться про боргові зобов’язання на суму понад $1 млрд – початково ці борги залучалися ще до проєктів 2012 року, згодом рефінансувалися. Наразі критично важливо узгодити нові, збалансовані умови погашення цих боргів, що допоможе "Укрзалізниці" продовжувати отримувати підтримку міжнародних фінансових партнерів та в повному обсязі забезпечувати вантажні та пасажирські перевезення", – зазначила компанія.

"УЗ" пояснила, що відбір відбуватиметься серед компаній, які займають провідні позиції в рейтингах юридичних радників, які працюють у Великобританії (країні реєстрації випуску) саме в категоріях ринків боргового капіталу/реструктуризації боргу.

"Мусимо, на жаль, в непростий період винаходити ресурс і на ці додаткові витрати, щоб дати раду боргам, накопиченим за роки - ще з 2012 року. Є часи, на які випадає розбирати ворох проблем, накопичених довгими роками", – додав у Facebook голова правління Олександр Перцовський.

Функціями юридичного радника будуть поміж іншим правильне юридичне структурування транзакції з метою зниження боргового навантаження та нівелювання юридичних ризиків.

"Укрзалізниця" уточнила, що тендер оголошується на "значну суму, бо значна сума накопичених боргів на кону". Очікувана вартість послуг сформована на основі аналізу ринку та відповідних запитів до провідних міжнародних юридичних компаній з урахуванням обсягу послуг, які надаватимуться впродовж 12 місяців, та сформована з огляду на найнижчу цінову пропозицію, яку надали потенційні учасники на етапі запиту таких пропозицій.

"Попри це в межах відкритого аукціону "Укрзалізниця" очікує не лише на чесну конкуренцію, а й на додаткове зниження ціни під час аукціону", – йдеться в повідомленні. Згідно з ним, розрахунок проводитиметься виключно за фактично надані послуги, й компенсація юридичного радника матиме реальну залежність від успішності транзакції.

"Належний юридичний супровід процесу реструктуризації зовнішнього боргу "Укрзалізниці" обсягом $1 млрд є критично важливим для успішного проходження всіх етапів і досягнення результату, який дасть змогу компанії стабільно функціонувати й виконувати всі покладені на неї функції та сприятиме тому, щоб уникнути можливого дефолту товариства", – підсумовується у повідомленні.

"Укрзалізниця" у вересні минулого року оголошувала тендер на залучення зовнішнього юридичного радника, в якому перемогла компанія Dechert LLP з пропозицією 12,907 млн грн проти 26 млн грн стартової суми.

Як повідомлялося, "УЗ" 16 грудня 2024 року, як два роки тому, запустила процедуру витребування згоди утримувачів єврооблігацій на відтермінування купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року, однак цього разу не змогла отримати такої згоди. Необхідність продовжити мораторій на виплати ще на рік компанія пояснювала значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, спричинену ескалацією військової агресії, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів.

В січні 2025 року "УЗ" капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.

В липні "Укрзалізниця" вчасно та у повному обсязі сплатила піврічні купонні платежі за обома випусками єврооблігаціями, який припадали на 9 та 15 липня.

Котирування боргових паперів "Укрзалізниці" на Франкфуртській біржі становлять 80,81% від номіналу для єврооблігацій-2026 і 75,15% для єврооблігацій-2028.

"Укрзалізниця", згідно з її презентацією від червня цього року, забезпечує 61% вантажних і близько 25% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні зі 180 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю 20 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів (2 тис.), вантажних (33,7 тис.) і пасажирських вагонів (1,7 тис.).

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Загальний зовнішній борг на кінець 2024 року складав $1,4 млрд, частка єврооблігацій складала 77%. Якщо в цьому році сплата основного боргу складає $52 млн, то наступного – $797 млн, з яких $703 млн – за єврооблігаціями.