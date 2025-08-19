Інтерфакс-Україна
Події
03:29 19.08.2025

З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

2 хв читати

З часу завершення попереднього опалювального сезону борг киян за опалення та гаряче водопостачання зменшився лише на 7% і наразі становить 6,5 млрд грн, з них безпосередньо за опалення – 3,7 млрд грн, повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у понеділок.

"Близько 150 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" є системними боржниками, які свідомо ігнорують платіжки й вимогу закону щодо оплати послуг. Більш ніж півроку ці клієнти не зробили жодного платежу за опалення і не звернулись за консультацією чи допомогою", - сказав директор структурного підрозділу "Енергозбут" "КТЕ" Костянтин Лопатін на брифінгу у пресцентрі "Київінформ" у понеділок.

За його словами, ще 106 тис. клієнтів жодного разу не платили за тепло з жовтня минулого року.

"Парадоксальним є те, що такими "хронічними" боржниками, зазвичай, виявляються власники елітної нерухомості або й кількох квартир у центральних районах Києва", - зазначив директор "Енергозбут".

У "КТЕ" назвали "ТОПових" боржників, які заборгували понад півмільйона гривень. Зокрема, власник елітної квартири площею 168 кв. м у ЖК "Паркове місто" (вул. Вишгородська, 44/1-б) заборгував 542 тис. грн. Своєю чергою, власник житла преміум-класу на Оболоні площею 158 кв. м на вул. Левка Лук’яненка, 21 має борг 507 тис. грн, а власник квартири 135 кв. м у новобудові в Шевченківському районі (вул. Татарська, 27/4) заборгував 505 тис. грн.

Як пояснив Лопатін, наслідками в таких випадках для споживача стане примусове стягнення боргу через суд. Якщо ж клієнт бажає врегулювати заборгованість, то перший крок, який він повинен виконати, – це перевірити показання лічильників й звірити нарахування. Якщо тривалий час показання квартирного приладу обліку не передавались, то нарахування в цей час все одно не припинялись і проводилися на основі даних загальнобудинкового лічильника.

"Якщо борг все ж є, треба його сплатити або реструктурувати, не доводячи справу до суду", – зазначив він.

В "КТЕ" доповнили, що реструктуризація передбачає добровільне врегулювання суми заборгованості, сплату рівними частинами протягом певного часу без додаткових штрафних санкцій, пені та іншого. Вказане допоможе уникнути судової тяганини та додаткових витрат. У разі розстрочення боргу переплата та штрафні санкції складуть 0%. Щоб підписати договір реструктуризації, необхідно звернутись до Центру комунального сервісу: онлайн або до найближчого сервісного центру.

Джерело: https://t.me/kyivteploenergo/2134

Теги: #київ #борги #опалення

