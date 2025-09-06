"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

НАК "Нафтогаз України" спільно з урядом працюють над механізмом вирішення проблеми боргів за газ в системі теплопостачання, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Будемо спільно з урядом послідовно боротися з таким явищем. Це питання стабільної роботи всієї енергосистеми в умовах війни. Синхронізуємо дії, щоб знайти комплексне рішення, як не допустити повторення подібних проблем в майбутньому й забезпечити безпеку теплопостачання для наших громадян та підприємств", – написав Корецький у своєму Facebook у суботу, зазначивши, що взяв участь у нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби щодо врегулювання ситуації в теплопостачанні.

Глава "Нафтогазу" вказав, що підтримує ініціативу Кулеби та запропонований ним комплекс заходів для фінансового оздоровлення системи й усунення існуючих проблем в теплопостачанні. Втім, подробиць він не надав, підкресливши, що окрема увага була приділена прифронтовим регіонам, де ситуація обʼєктивно складна та потребує комплексного рішення, в тому числі державної підтримки.

Водночас Корецький акцентував на "непоодиноких випадках, коли органи місцевого самоврядування свідомо не розраховуються за поставлений газ", що, за його словами, відбувається навіть у стабільних з безпекової точки зору областях.

В іншому повідомленні в цей день Корецький зазначив, що разом з міністром енергетики Світланою Гринчук провів продуктивні переговори з віцепремʼєр-міністром, міністром економіки Словаччини Денісою Саковою, на якій детально обговорювалися сьогоднішні та потенційні напрямки співпраці.

"Важлива частина розмови – стабільність роботи газотранспортної інфраструктури. Підтвердили готовність сприяти в диверсифікації поставок вуглеводнів", – написав Корецький.

Як повідомлялося, 22 серпня під час "Години запитань до уряду" віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що держава може зробити часткову компенсацію різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 44,5 млрд грн за рахунок НАК "Нафтогаз України".