Інтерфакс-Україна
Економіка
15:41 24.07.2025

Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

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Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

За результатами I півріччя 2025 року клієнти YASNO у Києві, котрим було припинено електропостачання за борги, сплатили 29 млн грн за його відновлення, повідомив енергопостачальник.

Згідно з його релізом у четвер, загальна накопичена заборгованість клієнтів, які потрапили під відключення, становила 100 млн грн.

У компанії уточнили, що вартість послуги відновлення електропостачання може складати до 6 тис. грн залежно від схеми підключення помешкання до електромереж. Для його відновлення оператор системи розподілу закладає у місті три робочих дні.

Щоб уникнути таких знеструмлень, в YASNO радять вчасно сплачувати за електроенергію, а у разі накопичення заборгованості не ігнорувати нагадування у вигляді смс, email-повідомлень про наявність боргу перед постачальником.

 

Теги: #електропостачання #yasno #борги

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