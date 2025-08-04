Інтерфакс-Україна
Події
22:57 04.08.2025

Офіс генпрокурора відкрив провадження щодо очільника Енергетичної митниці Комара - ЗМІ

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Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення начальника Енергетичної митниці Державної митної служби Анатолія Комара після оприлюднення журналістського розслідування програми "Схеми".

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в коментарі "Радіо Свобода".

"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України", – зазначив Кравченко.

За його словами, провадження передано за підслідністю до Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань направило до НАЗК запит щодо проведення перевірки способу життя Анатолія Комара.

Як повідомлялось, зранку 4 серпня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Комара.

Натомість керівництво Державної митної служби України (ДМС) усунуло від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара на час службового розслідування: "Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків", - йдеться в телеграм-каналі відомства в понеділок.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ofis-henprokurora-sprava-ochilnyk-enerhomytnytsi/33494289.html

Теги: #очільник #енергомитниця #суд

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