"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

Акціонери ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняли рішення щодо додаткової емісії акцій з 1 жовтня 2025 року для збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн.

Відповідне повідомлення товариство оприлюднило у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у п'ятницю.

Згідно і цим рішенням, додаткова емісія простих іменних акцій у кількості 10 млрд 240 млн штук номінальною вартістю 0,25 грн кожна здійснюватиметься за рахунок додаткових внесків в формі грошових коштів без здійснення публічної пропозиції та без залучення інвестиційної фірми. Привілейовані акції не розміщуватимуться.

Крім того, акціонери прийняли рішення про невикористання переважного права на придбання акцій.

Строк розміщення акцій додаткової емісії – з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Увесь обсяг залучених коштів у розмірі 2,56 млрд грн, які планується отримати в результаті додаткової емісії, буде спрямований на фінансування житлового і нежитлового будівництва компанії, йдеться у рішенні компанії.

Зазначається, що на дату прийняття рішення на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельні майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва становить перевищує 548 тис. кв. м. Крім зобов’язань перед інвесторами компанія має зобов’язання щодо безоплатної передачі житла державним органам: 14,6 тис. кв. м - Міністерству оборони України, 6 тис. кв. м – Міністерству внутрішніх справ.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Київська міська рада підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Розрахунок суми 2,56 млрд грн здійснено як різницю між обсягом необхідного дофінансування компанії під час реалізації базового сценарію, визначеного під час аудиту "Київміськбуду", і компенсації урядом сумарного запланованого збитку в розмірі 2,28 млрд грн.

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного 2023 року держпідприємством "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", встановлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).