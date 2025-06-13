Інтерфакс-Україна
Події
17:35 13.06.2025

"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

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"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

Наглядова рада ПрАТ ХК "Київміськбуд" призначила в травні 2025 року Світлану Самсонову виконуючою обовʼязки голови правління компанії, на 17 червня запланована її зустріч з уповноваженими представниками інвесторів, повідомляє пресслужба компанії.

Раніше Самсонова обіймала посаду віцепрезидентки та була членкинею правління "Київміськбуд".

"Керівництво компанії визнає за необхідне невідкладно забезпечити відкриту комунікацію з інвесторами та потенційними партнерами. Саме тому вже на 17 червня заплановано зустріч Світлани Самсонової із уповноваженими представниками ініціативних груп інвесторів проєктів ЖК компанії", - зазначено у релізі.

Як повідомлялось, акціонери ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" на загальних зборах 13 червня розглянуть рішення щодо додаткової емісії акцій для збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн.

Згідно із повідомленням у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, додаткова емісія простих іменних акцій у кількості 10,24 млрд штук номінальною вартістю 0,25 грн кожна здійснюватиметься за рахунок додаткових внесків в формі грошових коштів без здійснення публічної пропозиції та без залучення інвестиційної фірми.

Залучені кошти будуть спрямовані на збільшення статутного капіталу "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2024 року Київська міська рада підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Розрахунок суми 2,56 млрд грн здійснено як різницю між обсягом необхідного дофінансування компанії під час реалізації базового сценарію, визначеного під час аудиту "Київміськбуду", і компенсації урядом сумарного запланованого збитку в розмірі 2,28 млрд грн.

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного 2023 року держпідприємством "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", встановлено відсутність ознак дій із доведення компанії до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов’язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники: COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

Теги: #київміськбуд #самсонова

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