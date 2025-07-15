Інтерфакс-Україна
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17:24 15.07.2025

Голова Держлісагентства заявив про наміри створити один із найкращих в ЄС ланцюгів простежуваності деревини

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Голова Держлісагентства заявив про наміри створити один із найкращих в ЄС ланцюгів простежуваності деревини

Держлісагентство працює над кількома великим проєктами, які посилять прозорість процесів та протидію корупційним схемам, повідомив голова відомства Віктор Смаль під час спільного брифінгу з гендиректором ДП "ЛІАЦ" Гамлетом Погосяном у Медіацентрі Україна.

"Лише за кілька років ми цифровізували головні дозвільні документи. Наразі у нас діють е-лісорубний квиток, е-сертифікат походження деревини, е-товаротранспортна накладна, обов’язкова для всіх лісокористувачів та фотофіксація всіх вантажів. А користування електронною системою обліку деревини (ЕОД) обов’язкове для всіх лісокористувачів", - розповів Смаль.

За його інформацією, цифровізація ключових процесів у лісовій галузі трива. Наразі команда працює над кількома великими проєктами.

"Ми почали роботу над системою глобального контролю за рухом всіх лісовозів країни, а також над створенням нової генерації ЕОД. Ми створюємо один із найкращих в Європі ланцюгів простежуваності руху деревини", - пояснив Смаль.

Головною задачею у процесі реформ, за його словами, є мінімізація людського фактору. Зокрема йдеться про можливі втручання операторів ЕОД у бази даних. За його словами, в 2024 році Держлісагентсво з міркувань внутрішньої безпеки ініціювало службову перевірку щодо ймовірності таких фактів.

"Тоді всі матеріали перевірок передали до правоохоронних органів та залучили кіберполіцію для зміни політики безпеки поводження з інформацією", - запевнив Смаль.

Він додав, що нове керівництво ДП "ЛІАЦ", яке забезпечує роботу системи електронного обігу деревини, працює над встановленням контролю над всіма операціями, пов’язаними із внесенням даних до системи.

"Хочу наголосити, що з кінця 2024 року в системі ЕОД не зафіксовано жодного факту незаконного втручання. Це не збіг обставин і не тимчасове явище, а результат глибокої системної роботи, яку провела нова команда ДП "ЛІАЦ", - зауважив Гамлет Погосян.

За його словами, в системі з роками накопичилися вразливості, якими могли користуватися недобропорядні працівники. Проте нова команда ДП "ЛІАЦ" усунула ці проблеми всього за кілька місяців роботи, зокрема вже діють новий порядок внесення змін до ЕОД та система електронного моніторингу, а також створено Сектор внутрішньої безпеки.

"Ще раз наголошую: жодні прояви недоброчесності ми не толеруємо. Максимальна прозорість роботи окремих систем та галузі в цілому – це наша мета. І крок за кроком ми до неї наближаємося", - резюмував голова Держлісагентства.

Теги: #держлісагентство #деревина

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