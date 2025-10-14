Інтерфакс-Україна
Події
12:04 14.10.2025

Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

Площа самосійних лісів, які виникли на територіях переважно сільськогосподарського призначення, на яких з різних причин десятиріччями не господарювали, в Україні складає близько 2 млн га, вони враховані Європейським Союзом у показнику лісистості України і мають бути збережені, заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

"Ми почали боротьбу за самозалісені території, бо аграрії починають їх розорювати… Поки що нам вдалося врятувати з цих 2 млн га близько 65 тис. га. Насправді це величезна площа: для порівняння орієнтовна площа щорічної розрахункової лісосіки з тих 7 млн га лісів, якими ми користуємося, близько 35 тис. га", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Смаль уточнив, що Державний лісовий фонд України складає 10,4 млн га, із яких вкрито лісом 9,6 млн га (решта – непридатні до лісорозведення як, наприклад, болота). На базі цього показника рівень лісистості України складає 15,9%, але з урахуванням 2 млн га самозалісених територій він наближається до 19-20%.

"Саме таку цифру дає по Україні Європейський Союз, на неї він орієнтується, коли почне відстежувати нашу продукцію за новими правилами EUDR (Регламент ЄС щодо запобігання знелісенню та деградації лісів – ІФ-У). Тому дуже важливо зберегти цей показник", – наголосив голова Держлісагентства.

За його словами, наразі закон на стороні аграріїв: повинна бути добра воля громади, яка проголосує на сесії селищної чи міської ради та визнає, що ділянка є самозалісеною і передається державному користувачу або профільному комунальному підприємству.

Згідно інформації Держлісагентства, станом на 12 вересня його територіальні органи – Міжрегіональні управління лісового та мисливського господарства, – подали до органів місцевого самоврядування клопотання про віднесення земельних ділянок до категорії "самозалісені" на загальну площу 1 млн 902,7 тис. га, але позитивні рішення були лише на 57,5 тис. га.

У свою чергу державні підприємства Держлісагентства подали до громад клопотання про передачу самозалісених земельних ділянок у постійне користування на загальну площу 138,9 тис. га й отримали позитивну відповідь на 30,5 тис. га.

За словами Смаля, державне підприємство "Ліси України", яке є найбільшим лісокористувачем в країні, у разі готовності громади бере на себе всі витрати з оформлення необхідних документів та забезпечує належний догляд за самосійними лісами, зокрема охорону від пожеж та незаконних рубок.

Теги: #віктор_смаль #держлісагентство

