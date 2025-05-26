Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:09 26.05.2025

АДПУ взяла участь у стратегічній нараді в Держлісагентстві щодо впровадження Регламенту ЄС № 2023/1115 (EUDR)

2 хв читати
АДПУ взяла участь у стратегічній нараді в Держлісагентстві щодо впровадження Регламенту ЄС № 2023/1115 (EUDR)

23 травня 2025 року в Державному агентстві лісових ресурсів України відбулася стратегічна нарада за участі представників деревообробного бізнесу, Федерації роботодавців, міжнародних сертифікаційних систем FSC та PEFC, товарних бірж, державних підприємств та інших стейкхолдерів. Асоціація деревообробників України (АДПУ) також долучилася до обговорення.

Ключовою темою зустрічі стала підготовка України до імплементації Регламенту (ЄС) 2023/1115 про боротьбу з обезлісенням (EUDR), який посилює вимоги до простежуваності лісопродукції, що експортується на ринок ЄС.

Держлісагентство представило технічну готовність лісової галузі:

- ДП «ЛІАЦ» інтегрувало геолокаційні дані в електронний лісорубний квиток і цифровий кабінет експортера, з можливістю експорту у форматі GeoJSON, сумісному з платформою TRACES.
- ВО «Укрдержліспроект» розширило функціонал геоінформаційної системи для візуалізації місць заготівель та відстеження деревини.
- ДП «Ліси України» представило аналітичний підхід до впровадження EUDR, а також окреслило ключові виклики, зокрема щодо ділянок на тимчасово окупованих територіях, самозалісених площ та полезахисних смуг.

Проблемні питання, що потребують вирішення:
- Відсутність рамкового закону для впровадження положень EUDR.
- Невизначений статус лісових ділянок із неврегульованим правовим режимом.

Найближчі кроки:
- Розробка відповідної законодавчої бази.
- Інтеграція усіх цифрових рішень в єдину екосистему.
- Синхронізація національних систем із європейською платформою TRACES.
- Організація навчальних програм для бізнесу та держслужбовців.
- Запровадження системного моніторингу та звітності.

Позиція АДПУ:
Асоціація деревообробників України підтримує євроінтеграційний курс України та готова активно долучатися до формування рішень, які забезпечать прозору, технологічно підготовлену та конкурентну галузь. Бізнес-спільнота визнає високу технічну підготовку державного сектору, однак наголошує на необхідності нормативного та освітнього супроводу для повноцінної реалізації EUDR.

Контакти для ЗМІ:
Асоціація деревообробників України
[email protected]
www.adpu.org.ua

Теги: #адпу #держлісагентство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 16.05.2025
Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

15:04 12.03.2025
Передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дозволить збільшити заготівлю деревини для переробки - Держлісагентство

Передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дозволить збільшити заготівлю деревини для переробки - Держлісагентство

16:55 07.03.2025
Лісова галузь у 2024р. отримала 23,7 млрд грн рекордного чистого доходу – звіт Держлісагентства

Лісова галузь у 2024р. отримала 23,7 млрд грн рекордного чистого доходу – звіт Держлісагентства

18:50 26.07.2022
Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

17:05 28.12.2021
Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

12:49 14.09.2021
Голова Держлісагентства: Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась

Голова Держлісагентства: Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась

12:30 14.09.2021
Президентську програму з висадки 1 млрд дерев буде виконано, її реалізують на 170 тис. га – голова Держлісагентства

Президентську програму з висадки 1 млрд дерев буде виконано, її реалізують на 170 тис. га – голова Держлісагентства

11:48 14.09.2021
Україна до кінця року може дозволити експорт деревини - голова Держлісагентства

Україна до кінця року може дозволити експорт деревини - голова Держлісагентства

12:49 01.04.2021
Держлісагентство впроваджує на своєму сайті автоматизовану систему відстеження пожеж

Держлісагентство впроваджує на своєму сайті автоматизовану систему відстеження пожеж

17:19 18.02.2021
Кабмін затвердив Болоховця на чолі Держлісагентства

Кабмін затвердив Болоховця на чолі Держлісагентства

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Попри тиск прокуратури, Inzhur побудує три електростанції на $75 млн і відстоює у суді право українців на світло

Слухачі Real Estate Business School в гостях у Alliance Novobud

Кіберзлочинці атакують пенсіонерів: як розпізнати шахрайську схему?

Зустріч з олімпійцями, інтерактиви та безкоштовні тренування — у Полтаві відбулось свято "Intersport - дітям Героїв"

Турбота з крилами: як "Українські вертольоти" підтримують дітей полеглих Героїв

Україна формує нову стратегію охорони здоров’я: підсумки Національного форуму охорони здоров’я – 2025

Ветеран війни оголосив голодування на Майдані Незалежності через будівництво військового цвинтаря

ПУМБ – лідер за обсягом онлайн кредитування підприємців з початку 2025 року

Бренд мережі Епіцентр здобув престижну міжнародну нагороду Vertex

Київстар збудував понад 800 нових базових станцій у першому кварталі 2025 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА