Передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дозволить збільшити заготівлю деревини для переробки - Держлісагентство

Лісова галузь у 2024 році поповнила державний бюджет на рекордні 23,7 млрд грн чистих доходів від реалізації продукції, при цьому чистий прибуток становив 2,5 млрд грн, а рентабельність досягла 10,5%, тоді як до початку реформи галузі вона становила 1,5%, голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль.

Він акцентував, що галузь сплатила 9,3 млрд грн податків у бюджети різних рівнів, завдяки чому опинилася у топ-3 галузей-платників податків.

"Це один із кращих показників сплачених податків у державі. Всі ці досягнення відбулися за час повномасштабної війни", - зауважив він на формі "Лісові ресурси: сучасні виклики та перспективи" у Житомирі в середу.

За його інформацією, наразі держава веде господарювання на 83% лісового фонду країни, оскільки із 10,4 млн гав майже 1 млн га лісів знаходяться на окупованій території. Майже половина цієї площі є замінованою, вимагає обстеження і є недоступною для господарювання. При цьому на 100 тис. га зараз ведуться активні бойові дії.

Смаль підкреслив, що для відтворення лісів у рамках програми "Зелена країна" 2024 року було висаджено нових лісів на 61 тис. га, зокрема, на півдні України – в Миколаївській та Одеській областях.

Керівник Держлісагентства привернув увагу, що наразі в підпорядкуванні відомства знаходяться 73% всіх лісів держави, ще 13% становлять комунальні ліси, 7% самосійні ліси, 1% ліси Міністерства оборони і 6% ліси інших лісокористувачів.

"Майже 2 млн га лісів, які не входять у лісовий фонд держави. Якщо підрахувати всі площі, то лісистість України можна оцінити не в 15,9%, а майже 19%. Це є потенціалом для наступних поколінь. Якщо ми зараз збережемо ці ресурси, то отримаємо абсолютно готові екосистеми до господарювання через десятки років", - наголосив Смаль.

Він додав, що наразі Держлісагентство продовжує працювати із місцевими громадами, щоб вони активніше передавали у користування держави площі з 1,9 млн га самозаліснених ділянок.

Смаль пояснив, що в разі не передачі самозаліснених земель лісовій галузі, на них доволі швидко буде розвиватися сільське господарство, вирощуватиметься сільгосппродукція. Натомість європейський регламент EUDR при експорті продукції в ЄС вимагає надання для перевірки супутникових знімків за кілька років експлуатації земель. Відтак вирощена на самозаліснених територіях агропродукція не буде прийматися для реалізації в Європі.

Керівник Держлісагентства підкреслив, що ідеться також і про 7% загального лісового фонду держави, тобто 800 тис. га, половина з яких раніше була захисними насадженнями. Але 0,4 млн га через брак доступу до окупованих територій становлять потенціал для розвитку лісової галузі.

Передача державі цих лісових площ допоможе лісовій галузі наростити на 30% заготівлю деревини, яку зможуть придбати через біржеві торги переробні підприємства і відповідно наростити своє виробництво, експорт і надходження до держбюджету.