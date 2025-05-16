Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України
Відбулася розширена колегія Державного агентства лісових ресурсів України, присвячена підбиттю підсумків діяльності лісової галузі за І квартал 2025 року. У заході взяла участь Українська енергетична біржа, яка відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості та ефективності господарської діяльності державних лісогосподарських підприємств.
У ході засідання колегії було зафіксовано збереження позитивної динаміки ключових показників. Зокрема:
- чистий дохід від реалізації продукції склав 5,95 млрд грн, що на 519 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року;
- 2,17 млрд грн — обсяг сплачених податків та ЄСВ;
- середньомісячна заробітна плата працівників галузі зросла до 25 835 грн (на 4030 грн більше, ніж торік).
Особлива увага була приділена біржовій торгівлі лісоматеріалами. За І квартал 2025 року:
- на внутрішній ринок реалізовано 2,454 млн куб. м лісоматеріалів;
- загальна сума реалізації склала 5,857 млрд грн;
- попри зменшення загального обсягу реалізації на 296 тис. куб. м, дохід зріс на понад 644 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року.
Серед інших пріоритетів: підготовка до пожежонебезпечного періоду, перехід до вибіркових та поступових систем рубок у Карпатському регіоні, а також реалізація євроінтеграційних ініціатив, зокрема впровадження Регламенту ЄС проти знеліснення (EUDR). Обговорено кроки з гармонізації лісового законодавства, підвищення кліматичної стійкості лісів, організації навчання фахівців, а також пропозиції щодо формування лотів для біржових торгів із подальшим укладанням довгострокових договорів.
Ірина Шуляченко, представниця команди Української енергетичної біржі, зазначає:
- Українська енергетична біржа високо оцінює ефективність співпраці та високий рівень організованості у взаємодії з Держлісагентством. Запроваджені біржові механізми реалізації лісоматеріалів є ключовим фактором для забезпечення стабільного фінансового зростання та підвищення довіри до державного управління. Підсумки І кварталу 2025 року свідчать про позитивну динаміку та значний потенціал для подальшого покращення показників завдяки конструктивній і системній взаємодії.
Українська енергетична біржа й надалі залишатиметься надійним партнером Держлісагентства у реалізації ініціатив, спрямованих на посилення економічної стійкості лісової галузі, розвиток прозорих механізмів ринку та інтеграцію України до європейського простору у сфері сталого лісокористування.