Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

Відбулася розширена колегія Державного агентства лісових ресурсів України, присвячена підбиттю підсумків діяльності лісової галузі за І квартал 2025 року. У заході взяла участь Українська енергетична біржа, яка відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості та ефективності господарської діяльності державних лісогосподарських підприємств.

У ході засідання колегії було зафіксовано збереження позитивної динаміки ключових показників. Зокрема:

чистий дохід від реалізації продукції склав 5,95 млрд грн, що на 519 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року;

2,17 млрд грн — обсяг сплачених податків та ЄСВ;

середньомісячна заробітна плата працівників галузі зросла до 25 835 грн (на 4030 грн більше, ніж торік).

Особлива увага була приділена біржовій торгівлі лісоматеріалами. За І квартал 2025 року:

на внутрішній ринок реалізовано 2,454 млн куб. м лісоматеріалів;

загальна сума реалізації склала 5,857 млрд грн;

попри зменшення загального обсягу реалізації на 296 тис. куб. м, дохід зріс на понад 644 млн грн порівняно з відповідним періодом минулого року.

Серед інших пріоритетів: підготовка до пожежонебезпечного періоду, перехід до вибіркових та поступових систем рубок у Карпатському регіоні, а також реалізація євроінтеграційних ініціатив, зокрема впровадження Регламенту ЄС проти знеліснення (EUDR). Обговорено кроки з гармонізації лісового законодавства, підвищення кліматичної стійкості лісів, організації навчання фахівців, а також пропозиції щодо формування лотів для біржових торгів із подальшим укладанням довгострокових договорів.

Ірина Шуляченко, представниця команди Української енергетичної біржі, зазначає:

Українська енергетична біржа високо оцінює ефективність співпраці та високий рівень організованості у взаємодії з Держлісагентством. Запроваджені біржові механізми реалізації лісоматеріалів є ключовим фактором для забезпечення стабільного фінансового зростання та підвищення довіри до державного управління. Підсумки І кварталу 2025 року свідчать про позитивну динаміку та значний потенціал для подальшого покращення показників завдяки конструктивній і системній взаємодії.





Українська енергетична біржа й надалі залишатиметься надійним партнером Держлісагентства у реалізації ініціатив, спрямованих на посилення економічної стійкості лісової галузі, розвиток прозорих механізмів ринку та інтеграцію України до європейського простору у сфері сталого лісокористування.