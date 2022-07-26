Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

Україна на опалювальний сезон 2022/2023 років. потребує більш ніж 7 млн куб. м дров, що в кілька разів більше за попередні ОЗП, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

"Держлісагентство вже зібрало заявки на постачання дров майже з усіх регіонів країни. Загальний обсяг заявленої потреби – понад 7 млн кубометрів (альтернатива приблизно 2,3 млн тонн вугілля – ЕР). Це в декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі", - написав він у колонці для "Економічної правди".

За даними Болоховця, чверть попиту припадає на три області: Донецьку, яка зазнала найбільших руйнувань інфраструктури, потребує понад 700 тис. куб. м, Миколаївську – понад 400 тис. куб. м, Одеську – понад 300 тис. куб. м.

Водночас він зазначив, що лісова галузь готова знайти для країни необхідний обсяг дров без шкоди для лісового фонду.

За оцінками агентства, додатково 2 млн куб. м може дати активніша заготівля деревини, зокрема у важкодоступних ділянках у горах або заболочених ділянках – резерв, який не забирають через недостатньо розвинену лісову інфраструктуру.

Друга можливість збільшення заготівлі – догляд за лісом, який можна активізувати через зменшення 2020 року нормативного показника густоти стояння дерев.

"Відповідно, з'явилась можливість у збільшенні обсягів проріджування та прохідних рубок. За розрахунками наших фахівців, це дасть ще 4 млн куб. м", - пояснив голова Держлісагентства.

Крім того, за його словами, є значні резерви санітарних рубок, а також колосальні резерви тріски, з якої переробляють приблизно 300 тис. куб. м, а 1,5 млн куб. м залишаються невикористаними.

"Ми готові інвестувати в перероблення і переробляти весь обсяг. Для нас це додатково понад 1 млрд грн заробітку, але потрібен споживач. Тобто котельні, які погодяться купувати це паливо", – описав ситуацію Болоховець.

Водночас він наголосив на необхідності вирішити складні питання логістики дров, оскільки раніше їх закуповували у лісгоспів переважно місцеві жителі чи громади, а потреби у налагодженій системі доставки в інші регіони не виникали.

Він зазначив, що лісгоспи півдня і сходу на сьогодні не мають достатньо ресурсу, щоб забезпечити колосальні потреби місцевого ЖКГ у паливі, спричинені руйнуванням газових мереж і котелень.

Для вирішення проблеми закупівлі та постачання великих партій дров на всій території України Болоховець пропонує регіональній владі розглянути можливість централізованої закупівлі та формування системи розподілу ресурсу на місцях.

Він також звернув увагу на тарифи на перевезення, які суттєво збільшать вартість ресурсу. "Лісгоспи забезпечать ресурс для постраждалих регіонів за доступними цінами. Водночас доставка соснових дров залізницею з Волині на Миколаївщину чи не втричі збільшить вартість кубометра дров. І це болюче питання також треба вирішувати", – наголосив голова Держлісагентства, додавши, що системне постачання важливо налагодити вже сьогодні, не чекаючи на ажіотажний попит напередодні сезону в жовтні-листопаді.

Він також позитивно прокоментував рішення уряду щодо виділення коштів на закупівлю значної кількості модульних мобільних котелень, що працюють на різних видах палива, які можна оперативно підключити замість пошкодженого обладнання.