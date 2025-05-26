Інтерфакс-Україна
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17:22 26.05.2025

ЄК вжила додаткових заходів, щоб запобігти потраплянню деревини з РФ і Білорусі в ЄС - голова Держлісагентства

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ЄК вжила додаткових заходів, щоб запобігти потраплянню деревини з РФ і Білорусі в ЄС - голова Держлісагентства

Європейська Комісія віднесла РФ і Білорусь до країн із найвищим рівнем ризику відповідно до Регламенту ЄС щодо запобігання знелісненню та та деградації лісів (EUDR), що є додатковим запобіжником від потрапляння їхньої лісопродукції на європейський ринок, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

"Європейська Комісія оприлюднила оновлений список класифікації країн за рівнем ризику відповідно EUDR. Україна, як і провідні європейські виробники лісоматеріалів, отримала статус країни з низьким ризиком. Це створює умови для приходу в Україну інвесторів та залученню інвестицій, відкриває нові можливості для українських експортерів меблів та іншої лісопродукції, полегшуючи вихід на європейський ринок. Водночас рф та Білорусь опинились серед країн із високим ризиком, що ще більше ускладнює потрапляння їхньої продукції в ЄС. Працюємо над тим, щоб в перелік постачальників з високими ризиками потрапили і країни, які задіяні у схемах сірого імпорту російської деревини", - підкреслив Смаль.

Він зауважив, що попри війну завдяки цифровізації та реформам у лісовій сфері Україні вдалось отримали статус країни експортера з низькими ризиками нарівні з Німеччиною, Латвією, Фінляндією та Польщею.

"Це результат наших системних реформ і цифрової трансформації в лісовій галузі, зокрема запровадження таких інструментів як е-лісорубний квиток, е-сертифікат походження та е-ТТН з фотофіксацією", - зазначив голова Держлісагентства.

Як повідомлялося, 2022 року ЄС запровадив санкції на імпорт російської деревини, целюлози, паперу, інших виробів з деревини та меблів. Йдеться не лише про імпорт з РФ, а також про трейдинг російської деревини через треті країни.

Згідно з розслідуванням Earthsight, європейські виробники меблів в обхід санкцій під час війни закупили понад 500 тис. куб. м березової фанери російського виробництва.

Експерти World Forest ID виявили, що 46% зразків березових виробів, які постачаються до Великої Британії і позначені як такі, що походять з України, Польщі, Естонії та Латвії, насправді вироблені в Білорусі та РФ.

Регламент EUDR, що набуде чинності для середніх і великих компаній з 1 січня 2026 року, передбачає, що продукція, імпортована до ЄС, не повинна сприяти знелісненню чи деградації лісів. Країни класифікуються за рівнем ризику — низький, стандартний і високий. Статус низького ризику спрощує експорт, знижує регуляторне навантаження та посилює конкурентоспроможність українських виробників на ринку ЄС.

Теги: #єврокомісія #держлісагентство #деревина

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