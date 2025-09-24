Інтерфакс-Україна
Економіка
16:10 24.09.2025

"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

2 хв читати
"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

 Державне підприємство “Ліси України” за підсумками торгів законтрактувало на четвертий квартал цього року 99% обсягу круглої деревини та дров, повідомила пресслужба ДП в Telegram.

“Попит на деревину продовжує зростати. (…) Середня ціна круглого лісу зросла до 6,8 тис. грн/куб. м (у третьому кварталі — 5,7 тис. грн/куб. м, у другому — 5,4 тис. грн/куб. м). Середня ціна дров промислового використання — 2,3 тис. грн/куб. м (у третьому кварталі — 1,8 тис. грн/куб. м, у другому — 1,5 тис. грн/куб. м)“, - зазначається в повідомленні.

Як зазначається, стартові ціни аукціонів були нижчими, ніж реалізаційні ціни третього кварталу. ДП “Ліси України” намагалося стримати цінову динаміку, проте кінцеві ціни в умовах вільної конкуренції визначає виключно попит.

Для збільшення пропозиції “Ліси України” виставляло на торги весь наявний ресурс (крім дров для населення, соціальної сфери та ресурсу для ЗСУ). Незначний відсоток продукції, від якого відмовились покупці, одразу виставлявся на додаткові торги. Продукція, на яку був відсутній попит чи сформувалася висока ціна, виставлявся на голландський аукціон для формування ринкової ціни.

За інформацією держпідприємства, 1,5 млн куб. м деревини у другому півріччі постачалося клієнтам за форвардними контрактами за фіксованою ціною, тобто переробники мали можливість заздалегідь уникнути ризиків зростання вартості продукції.

Крім того, упродовж липня-вересня заготівля деревини стабільно перевищувала 1 млн куб. м.

“Щодо збільшення заготівлі, то це питання потребує комплексних рішень, більшість яких наразі поза межами компетенції лісівників”, - зазначили “Ліси України” і додали, що обсяг рубок головного користування упродовж останніх трьох років залишається практично незмінним – у межах 5,6-5,7 млн куб. м.

Теги: #ліси_україни #дрова #деревина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 29.08.2025
Представники АБЕМ взяли участь у виїзних засіданнях групи ВРУ

Представники АБЕМ взяли участь у виїзних засіданнях групи ВРУ

15:23 23.08.2025
На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

11:40 21.08.2025
Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

16:13 18.08.2025
Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

13:46 30.07.2025
ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

ДБР викрило схему розкрадань деревини посадовцями державних підприємств та лісництв на десятки мільйони гривень

19:13 22.07.2025
Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

14:39 21.07.2025
Інкримінація гендиректору "Лісів України" незаконного збагачення це тиск за принциповість при детінізації галузі – заява держпідприємства

Інкримінація гендиректору "Лісів України" незаконного збагачення це тиск за принциповість при детінізації галузі – заява держпідприємства

13:23 21.07.2025
Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"

Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"

17:24 15.07.2025
Голова Держлісагентства заявив про наміри створити один із найкращих в ЄС ланцюгів простежуваності деревини

Голова Держлісагентства заявив про наміри створити один із найкращих в ЄС ланцюгів простежуваності деревини

15:34 03.07.2025
"Ліси України" встановили рекорд і реалізували у ІІ кв.-2025 р. необробленої деревини на 8,9 млрд грн

"Ліси України" встановили рекорд і реалізували у ІІ кв.-2025 р. необробленої деревини на 8,9 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

ОСТАННЄ

Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми "єОселя"

Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

ОТП Банк завершив приєднання "ОТП Факторинг Україна"

НБУ заборонив литовській Trustee Global UAB надавати фінпослуги в Україні, компанія боротиметься

Гривневі кредити для бізнесу подешевшали у серпні до 15,1%, для населення залишилася 36,2% - НБУ

Курорт GORO Mountain Resort відкрив представництво в Києві

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

Кулеба: проєкт з закупівлі 20 електропоїздів корейського виробництва буде реалізовано через відкритий тендер

NovaPay погасив 2-річні облігації серії "С" на 100 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА