"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

Державне підприємство “Ліси України” за підсумками торгів законтрактувало на четвертий квартал цього року 99% обсягу круглої деревини та дров, повідомила пресслужба ДП в Telegram.

“Попит на деревину продовжує зростати. (…) Середня ціна круглого лісу зросла до 6,8 тис. грн/куб. м (у третьому кварталі — 5,7 тис. грн/куб. м, у другому — 5,4 тис. грн/куб. м). Середня ціна дров промислового використання — 2,3 тис. грн/куб. м (у третьому кварталі — 1,8 тис. грн/куб. м, у другому — 1,5 тис. грн/куб. м)“, - зазначається в повідомленні.

Як зазначається, стартові ціни аукціонів були нижчими, ніж реалізаційні ціни третього кварталу. ДП “Ліси України” намагалося стримати цінову динаміку, проте кінцеві ціни в умовах вільної конкуренції визначає виключно попит.

Для збільшення пропозиції “Ліси України” виставляло на торги весь наявний ресурс (крім дров для населення, соціальної сфери та ресурсу для ЗСУ). Незначний відсоток продукції, від якого відмовились покупці, одразу виставлявся на додаткові торги. Продукція, на яку був відсутній попит чи сформувалася висока ціна, виставлявся на голландський аукціон для формування ринкової ціни.

За інформацією держпідприємства, 1,5 млн куб. м деревини у другому півріччі постачалося клієнтам за форвардними контрактами за фіксованою ціною, тобто переробники мали можливість заздалегідь уникнути ризиків зростання вартості продукції.

Крім того, упродовж липня-вересня заготівля деревини стабільно перевищувала 1 млн куб. м.

“Щодо збільшення заготівлі, то це питання потребує комплексних рішень, більшість яких наразі поза межами компетенції лісівників”, - зазначили “Ліси України” і додали, що обсяг рубок головного користування упродовж останніх трьох років залишається практично незмінним – у межах 5,6-5,7 млн куб. м.