Green Deal

17:05 28.12.2021

Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

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Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

Державне агентство лісових ресурсів (Держлісагентство) України у 2021 році висадило 240 млн дерев, на 2022 рік планується наростити цей показник на чверть – до 300 млн, повідомляє Green Deal з посиланням на прес-реліз відомства у вівторок.

«Цього року підприємства, що підпорядковуються Держлісагентству, висадили 240 млн сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 млн деревних рослин», – повідомив голова відомства Юрій Болоховець, якого цитує прес-служба.

Держлісагентство уточнило, що 59,5 млн з 240 млн дерев посаджені в рамках президентської програми «Зелена країна» з висадки 1 млрд дерев за три роки, реалізація якої почалася влітку 2021 року.

Уточнюється, що у Житомирській області висаджено 51 млн дерев, Рівненській – 29,5 млн , Волинській – 23,3 млн , Чернігівській – 15,6 млн.

У лісостепових областях висаджено 66,5 млн дерев, в тому числі у Київській області – майже 20 млн , Полтавській та Сумській – майже по 10 млн, Черкаській – 8,2 млн, Харківській – 6,2 млн, Вінницькій – 5,2 млн, Тернопільській – 4,4 млн, Хмельницькій – 3,7 млн.

Крім цього, у степових регіонах країни лісівники висадили 21,3 млн дерев, у тому числі в Луганській області – 6,6 млн, Запорізькій – 4,4 млн, Кіровоградській – 3,8 млн, Херсонській – 2,7 млн.

За даними Держлісагентства, у Карпатах в 2021 році висаджено 30,3 млн дерев, у тому числі 15,1 млн у Закарпатській області, у Львівській – 8,1 млн, у Чернівецькій та Івано-Франківській – по 3,5 млн.

Як повідомлялося, президент України у червні 2021 року підписав указ про реалізацію проекту «Зелена країна» для збільшення кількості лісів у країні. Мета проекту – за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Планується також у найближчі три роки висадити 1 млрд дерев.

За даними Болоховця, висадка 1 млрд дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг з дерев для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімальноно необхідних 20%.

Теги: #зелена_країна #держлісагентство #дерева
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