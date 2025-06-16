Інтерфакс-Україна
Події
17:36 16.06.2025

У Києві висадили дерева на честь загиблих українських медійників – КМДА

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У Києві висадили дерева на честь загиблих українських медійників – КМДА
Фото: https://kyivcity.gov.ua

У Подільському районі Києва на вул. Западинській за підтримки корпорації TERWIN висадили 70 дерев на честь українських медійників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Від початку повномасштабного вторгнення загинули понад 100 українських медійників, серед яких – журналісти, редактори, оператори, репортери, фотографи. Вони віддали життя за те, щоб світ знав правду про Україну. І ми вдячні, що меценати долучаються до таких важливих ініціатив та допомагають місту”, – зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

За його словами, в межах озеленення скверу висадили 30 сакур Аманогава та 40 яблунь Недзвецького. Новий сквер стане відкритим простором, де пам’ять про українських медійників буде не лише збереженою, а й видимою щодня.

Озеленення скверу відбулось за підтримки меценатів без залучення бюджетних коштів.

Теги: #дерева #кмда

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