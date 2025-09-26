Інтерфакс-Україна
Події
10:18 26.09.2025

Суд підтвердив законність рішення уряду про видалення дерев і чагарників під час будівництва НВМК

Фото: НВМК

Київський окружний адміністративний суд підтвердив законність рішення Кабінету міністрів про видалення дерев і чагарників під час будівництва Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

“25 вересня 2025 року, Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №320/33830/24 за позовом благодійної організації “Благодійний фонд Дніпровського району міста Києва “Київський еколого-культурний центр” до Кабінету міністрів України. Суд відмовив у задоволенні позову та підтвердив законність постанови Кабінету міністрів України від 1 березня 2024 року № 225 “Деякі питання видалення дерев, чагарників, газонів і квітників під час виконання підготовчих та/або будівельних робіт і експлуатації Національного військового меморіального кладовища”, - йдеться в повідомленні НВМК.

Крім того, зазначається, що 24 вересня 2025 року Верховний суд задовольнив клопотання установи у справі №320/25649/24 за позовом ГО “Мархалівка. Підтримка” до Київської обласної військової адміністрації.

Зокрема, суд зупинив дію рішення Київського окружного адміністративного суду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення Національного кладовища.

“У своїй ухвалі Верховний Суд наголосив, що припинення реалізації цього державного проєкту може призвести до істотних і непоправних негативних наслідків для суспільних інтересів та порушення прав загиблих Захисників, поховання яких має здійснюватися на території Меморіалу. Також Суд відкрив касаційне провадження за скаргою Установи”, - йдеться в повідомленні.

У НВМК заявляють, що ці судові рішення підтверджують законність і важливість реалізації державного проєкту, а також сподіваються на подальші обґрунтовані рішення судів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови “Національне військове меморіальне кладовище”, а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум “Білдінг Юа” з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла “Будівельна фірма “Паритетбудінвест”.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМКв нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року “Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі “НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

Теги: #дерева #суд #нвмк

