"Санофі" в рамках екологічного проєкту висадили в 19 українських лікарнях понад 800 дерев

Понад 800 дерев висаджено на територіях 19 медичних закладів у різних регіонах України в межах масштабного екологічного проєкту фармацевтичної компанії "Санофі".

Як повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна", ініціатива є частиною її довгострокової стратегії з підтримки сталого розвитку системи охорони здоров'я в Україні та відновлення довкілля, яке зазнає значних втрат через екологічні проблеми та наслідки повномасштабної війни.

Проєкт з озеленення лікарень реалізовано у тих регіонах, де це дозволяють умови безпеки, за активної участі співробітників "Санофі" та медичного персоналу закладів-учасників.

Генеральний директор "Санофі" в Україні Олександр Носонович, зазначив, що ініціатива є частиною ширшої стратегії сталого розвитку компанії та доповнює нашу гуманітарну підтримку.

"За останні три роки ми надали понад 46 мільйонів доз ліків на суму понад 2 мільярди гривень для потреб України та продовжуємо шукати шляхи для зміцнення системи охорони здоров’я там, де це найбільше потрібно. Проєкт з озеленення лікарень — наш внесок у створення стійкішої медичної системи, яка підтримує як фізичне, так і психологічне благополуччя пацієнтів і медиків", - сказав він.

Для озеленення лікарень в рамках проєкту використовують, зокрема, такі кущі як гортензія, магнолія, бузок, терен, троянда та інші, які мають привабливий вигляд у різні сезони та можуть створити приємне середовище для відвідувачів і пацієнтів. Крім того, в проєкті використовують такі дерева як клен, платан, липа, горобина, які є типовими для українського клімату, не потребують складного догляду і можуть довго зростати на одному місці. Також ці дерева формують тінь, що створює затишні зони для відпочинку.

Генеральний директор міської клінічної лікарні №4 міста Дніпро Наталя Бут зазначила, що зелені зони на території медичних установ відіграють важливу роль у формуванні сприятливого лікувального середовища.

"У нашій лікарні, що виконує критично важливу функцію з надання допомоги пораненим і тяжкохворим пацієнтам, наявність природного ландшафту сприяє зниженню емоційного навантаження як на пацієнтів, так і на медичних працівників. Дякуємо за ініціативу, яка сприяє створенню збалансованого лікувального простору та враховує важливість психологічного добробуту в системі охорони здоров’я", - наводить її слова пресслужба.