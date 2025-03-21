"Ліси України" у 2025 р. завершать реалізацію програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев

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ДП "Ліси України" планує цього року завершити перший етап екологічного проєкту, започаткованого президентом України Володимиром Зеленським "Зелена країна", в межах якого планувалось висадити 1 млрд дерев, повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

"Сьогодні у Міжнародний день лісів по всій країні триває лісокультурна кампанія. Тисячі працівників "Лісів України" займаються висадкою. Темп дуже високий. Як і обіцяли, цього року завершуємо програму президента. Але динаміка може бути ще вищою, якщо переглянути нормативну базу та позбутися зайвих процедур та обмежень", - наголосив Болоховець.

За його інформацією, однією з проблем, яка гальмує відновлення лісів після пожеж, буревіїв, масового всихання внаслідок враження шкідниками, є процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД).

"Напередодні свята відвідали Богуславське надлісництво на Київщині, де взяли участь у відновленні лісу, що постраждав внаслідок стихійного лиха. У 2023 році у Богуславському районі стався буревій. Щоб прибрати повалені дерева та висадити новий молодий ліс на площі приблизно 50 га, лісовому господарству довелося замовляти звіт ОВД майже за 1 млн грн. Втрачений рік часу, втрачена якість деревини. Збитки від її реалізації склали понад 10 млн грн, майже півмільйона гривень недоотримав місцевий бюджет", - розповів гендиректор держпідприємства.

Участь у відновлені лісу у Богуславі взяли представники економічного та екологічного комітетів парламенту, голова Київської ОВА, місцева громада, деревообробники, представників ДСНС. Гостям також показали залишки ще не розробленого бурелому.

"Ці залишки є небезпечними в контексті сил протиповітряної оборони. Ми бачимо наскільки ефективно наші військові збивають БПЛА і через уламки, які падають може спалахнути пожежа. Особливо в суху погоду. Тому сухостої і неприбрані ділянки у надзвичайних ситуаціях вони несуть загрозу для населення перш за все. Вночі це ще й обмежена видимість і неможливість доїзду до осередків займання", - заявив голова Київської ОВА Микола Калашник.

На думку народного депутата Ігора Марчука, ситуація з оцінкою впливу на довкілля є проявом корупції.

"Це елементи корупції, коли декілька незрозуміло як визначених компаній мають практичне монопольне право на виготовлення цієї макулатури. Ніхто сюди не приїздить, жодного дослідження не проводить. Ми втрачаємо в економічному сенсі - це робочі місця, це надходження до місцевих бюджетів, це розвиток непромислових територій. Рішення очевидне, треба змінювати законодавство, мислити раціонально і рухатись вперед", - підкреслив Марчук.

Гендиректор ДП "Ліси України" відзначив, що нарешті необхідність змін до законодавства, яке ускладнює лісовідновлення, усвідомлюють не лише лісівники, а й народні депутати, керівництво регіонів, місцеві громади та бізнес.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні. Мета проєкту – за десять років збільшити площу лісів в Україні на 1 млн га і висадити 1 млрд дерев.

За інформацією Болоховця, висадка 1 млрд дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг із дерев для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.