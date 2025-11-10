Інтерфакс-Україна
12:53 10.11.2025

Координаційна зустріч учасників ринку деревини: АДПУ послідовно підтримує прозорий розвиток ринку

7 листопада в межах ініціативи Асоціації «Біржові та електронні майданчики» відбулася розширена координаційна зустріч, що об’єднала представників парламенту, галузевих асоціацій, деревообробного бізнесу, провідних виробників, державних лісових підприємств та ключових біржових майданчиків. Учасники зібралися для обговорення нагальних питань функціонування ринку деревини та узгодження спільних підходів до його модернізації.

Зустріч продемонструвала високий рівень залученості ринку до формування єдиної політики у сфері торгівлі деревиною. Більшість учасників підкреслили необхідність швидких і виважених рішень, які відповідають динаміці сектору. Питання банківських гарантій, моніторингу виконання контрактів, санкційних механізмів і роботи єдиного депозитного рахунку стали центральними у виробленні узгоджених позицій.

Біржові оператори повідомили про готовність адаптувати власні процедури відповідно до очікувань бізнесу, підсилюючи прозорість і надійність торгів. Натомість деревообробні підприємства відзначили, що стабільність ринку напряму залежить від відкритості комунікації та прогнозованості правил.

Сьогоднішній захід пройшов досить успішно. АДПУ послідовно підтримує прозорий розвиток ринку. Головними темами обговорення стали банківська гарантія та регулювання сфери гарантійних забезпечень. Ми впевнені, що в наступному році зможемо вибудувати гнучку систему, яка підтримуватиме порядних деревообробників та напрацюємо ефективні інструменти, що дозволять ринку цивілізовано й результативно протидіяти недобросовісним гравцям,- зазначає Павло Васильєв, очільник Асоціації деревообробних підприємств України

Теги: #адпу #електронні_майданчики

