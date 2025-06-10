Ліс по-європейськи. Україна отримала найвищу оцінку для експорту деревини в ЄС: що це дасть галузі та бізнесу

Віктор Смаль, голова Державного агентства лісових ресурсів України

Українці дуже недооцінюють позитивні зміни у лісовій галузі, які відбулися за останні кілька років. Окрім того, що ми активно рухаємося до європейських практик господарювання, ми іще і отримуємо визнання на міжнародній арені.

Європейська Комісія оприлюднила оновлений список класифікації країн за рівнем ризику відповідно до Регламенту ЄС щодо запобігання знелісенню (EUDR). Україна отримала найвищий статус країни з низьким ризиком – і це найкраща оцінка з усіх можливих.

Регламент EUDR набуде чинності для середніх і великих компаній з 1 січня 2026 року. Він передбачає, що продукція, імпортована до Євросоюзу, не повинна сприяти знелісенню чи деградації лісів. Країни класифікуються за рівнем ризику — низький, стандартний і високий. Статус низького ризику спрощує експорт, привертає увагу таких гігантів ринку, як IKEA та JUSK, знижує регуляторне навантаження та посилює конкурентоспроможність вітчизняних виробників на ринку ЄС.

Що це означає для України?

Присвоєння статусу країни з низьким ризиком відкриває нові можливості для українських експортерів деревини, меблів та іншої продукції, полегшуючи вихід на європейський ринок. Водночас це стимулює подальший розвиток реформ, прозорості та сталого управління лісовими ресурсами.

Чому ЄС присвоїв Україні такий статус?

По-перше, наведу один факт, який може вас здивувати. Річний приріст лісів в Україні є набагато більшим, аніж обсяги заготівлі. За 2024 рік приріст склав 35 мільйонів кубометрів деревини. А заготівля – лише 15 мільйонів кубометрів!

В європейських країнах ситуація інша: вони практично повністю використовують той приріст, який отримують за рік. Так, Німеччина у 2024 році використала 95 мільйонів кубометрів з 98-и, а Польща – 38 мільйонів кубометрів з 40-ка.

Також рішення ЄС щодо України – це свідчення довіри до впроваджених в лісовій галузі цифрових інструментів прозорості та простежуваності, таких як: е-лісорубний квиток, е-сертифікат та е-ТТН з фотофіксацією.

Поясню, що це за інструменти.

Електронний лісорубний квиток успішно працює в лісовій галузі з листопада 2023 року. Це – головний дозвільний документ, з якого починається будь-яка рубка. Електронний квиток усуває бюрократію, зменшує корупцію, підсилює контроль. І, в кінцевому підсумку, перешкоджає неконтрольованому знелісненню.

Електронна товарно-транспортна накладна (ТТН) – ще один крок до прослідковуваності руху деревини. До неї ми додали обов’язкову фотофіксацію лісовоза в момент завантаження. Машину знімають в чотирьох проєкціях, тому завантажити одне, а перевозити інше – неможливо. Це значно полегшує роботу Державної лісової охорони.

Сертифікат про походження лісоматеріалів – базовий документ, необхідний для експорту будь-якої деревини. З грудня 2023 року Держлісагентство почало видавати сертифікати в електронній формі. Для його отримання заявник має довести електронній системі походження деревини. Якщо заявник не може показати прослідковуваність, система просто не пропустить його.

Нарешті, електронний облік деревини (ЕОД) – це система, яка контролює, скільки кожен лісокористувач заготував деревини та скільки продав.

Ми продовжуємо реформи в лісовій галузі, поступово наближаючи її до європейських стандартів.